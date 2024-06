Hvala, Luka, na ovih 18 godina, ostani još koju uz svoju 'obitelj'

Zbog njega su djeca upadala na treninge, stajala pred terenom ili hotelom satima, njemu su strani novinari na konferencijama za medije upućivali hvalospjeve, njega suparnički igrači hvataju po terenu da razmijene dres... Zbog njega ljudi diljem svijeta dolaze na utakmice. I ne žele da njegova čarolija prestane.

Pokretanje videa... 00:51 Modrića dirnuo talijanski novinar | Video: UEFA/Reuters TV

Luka Modrić (38) postao je najstariji strijelac u povijesti europskih prvenstava, ali taj remi Hrvatske i Italije možda mu je i oproštaj od najdražeg, reprezentativnog dresa. I nakon 178. nastupa za Hrvatsku nije odgovorio na pitanje koje zanima sve. I s kojim će se susretati sve dok ne odgovori konkretno.

Modrić: Volio bih igrati vječno

- Vidjet ćemo, nije sad vrijeme za te priče - rekao je na upit oprašta li se pa je talijanskom novinaru pojasnio:

- Volio bih igrati vječno, ali znamo da je to nemoguće. Jednom mora doći kraj. Kad će to biti, ne znam. Titula najstarijeg strijelca na Euru ništa mi ne znači kad nije pomoglo momčadi. Borili smo se kao lavovi, ali nogomet je prema nama bio okrutan. Primili dva gola u zadnjim sekundama. Teško je ovo opisati, trebat će vremena da dođemo k sebi. Ovo je jedan od najtežih primljenih golova, ali onaj gol protiv Turske ipak je najteži - dodao je.

Euro 2024: Croatia - Italy | Foto: Jan Woitas/DPA

Ni Zlatko Dalić nije odgovorio hoće li voditi "vatrene" u ciklusu za Svjetsko prvenstvo 2026., do kada i ima ugovor, a na pitanje o Luki rekao je:

Dalić: S Lukom nisam razgovarao o oproštaju

- Svatko od nas odlučuje sam za sebe, mi već dvije godine Luku spremamo u penziju, pitamo se kad će otići. Neka Luka sam to odluči, nisam razgovarao s njim o tome. Imamo dobar odnos šest-sedam godina, ali on će odlučiti za sebe, ja za sebe. Imali smo zajednički put, povezani smo, ali nisam razgovarao s Lukom, nije vrijeme. Činjenica da ljudi iz dalekih krajeva prate 'vatrene' dokaz je što je postala hrvatska reprezentacija. Kakva priča, kakav brend. A četiri milijuna ljudi. I sve to sami radimo. Treba biti jak i čvrst, moramo ostati na zemlji, biti smiren. Ne pasti u neke tragedije, ići dalje, to je život. Luka će sam odlučiti, što god napravi, moramo mu se nakloniti. Ne samo njemu, većini senatora, za koje sam posebno emotivno vezan. Kvalitetom su to zaslužili. Njihovo je pravo odlučiti što će i kako će dalje. Ali ovih šest-sedam godina... Razgovarat ćemo za pet, šest ili deset godina, vidjeti što smo sve napravili.

Leipzig: Susret Hrvatske i Italije u 3. kolu skupine B na Europskom prvenstvu | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Modrić još ne planira ostaviti se nogometa, želi novi ugovor s Realom, što znači igrati na najvišoj razini. Pa je moguće i da će za Hrvatsku igrati "dok ga noge nose". Ili da će ostati uz "obitelj" na nekoj drugoj funkciji. Kako god odluči, hvala na svih 18 godina u reprezentaciji. Bila je čast i zadovoljstvo živjeti u doba njegove čarolije i bajke "kockastih". Nastavi je, kapetane!

Modrić za hrvatsku reprezentaciju

178 utakmica

26 golova

29 asistencija

10 žutih kartona

14.178 minuta

18 godina u reprezentaciji

6 izbornika

72 pobjede u natjecateljskim utakmicama

29 remija

30 poraza

9 velikih natjecanja

35 utakmica na velikim natjecanjima

3 medalje