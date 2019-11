'Hvalili su me i kao stopera, a već sam čuvao Bernarda Silvu'

Dinamo je neuspješno odradio gostovanje u Milanu, a nogometaši Nenada Bjelice sada se okreću novim domaćim izazovima. Zagrepčani u subotu gostuju u Puli, a trener Dinama na stoperskoj bi poziciji već protiv Istre trebao iskušati - Francoisa Moubandjea. Jasno, sve s mislima prema posljednjem dvoboju Lige prvaka, utakmici s Man. Cityja u kojem u srcu obrane neće biti Perića i Theophilea...

- Da, spreman sam biti stoper, spreman sam i za utakmicu protiv Manchester Cityja. Ali, polako, pred nama su još dvije prvenstvene utakmice, ja marljivo radim i treniram, želim biti dio prve momčadi. Vjerujem da ćemo dobiti Istru i Varaždin, napuniti se samopouzdanjem, pa Engleze dočekati u odličnom raspoloženju - rekao nam je Francois Moubandje, pa nastavio:



- Ma dosta sam puta ja u karijeri igrao stopera, iako sam zapravo lijevi bek. Nemam problema niti s jednom pozicijom, samo želim pomoći momčadi u hvatanju dobrih rezultata. Da, i u prvoj francuskoj ligi sam igrao središnjeg braniča. Kako je bilo? Pa, hvalili su me...

U Dinamo ste došli kao veliko pojačanje ovoga ljeta, ali za sada imate skromnu minutažu...



- Komplicirano je to, u Dinamo sam došao nakon dulje stanke, a s momčadi nisam prošao niti ljetne pripreme. Naravno da su drugi igrači bili u prednosti, oni su svoju priliku potpuno iskoristili. Šutim, radim i treniram, sada ja čekam svoju priliku za dokazivanje. A znam da će ona doći.



Jeste li u karijeri igrali protiv kojih igrača Man. Cityja?



- Jesam, često sam igrao protiv Mendyja ili Bernarda Silve s kojim sam imao dosta međusobnih okršaja kada je igrao u Monacu. Bilo je dobrih utakmica, Toulouse je i pobjeđivao. To je fantastičan igrač, volim ga i gledati kako igra, nije se lako nositi s njim. Man. City je strašna momčad, prepuni su sjajnih pojedinaca, ali mi imamo svoje šanse. I njih će čekati pun Maksimir, i mi smo odlična momčad, a oni su se već kvalifikacirali za nokaut fazu, pa nam možda i to malo olakša posao.



Kako bi Dinamo prolazio u francuskoj Ligue 1?



- Teško pitanje. Francuska liga je komplicirana, prevelika je razlika između onih najboljih i momčadi s dna prvenstvene ljestvice. Ajmo ovako, PSG je za sve 'drugi svijet', bio bi i za Dinamo. No, 'modri' bi se sigurno borili za vrh ljestvice, za pozicije između drugog i osmog mjesta.



Jeste li zadovoljni u Dinamu? Vjerojatno ste i sami očekivali veću minutažu...



- Svjestan sam svega, da želim više igrati. Kao i svaki igrač, svi žele biti na terenu. Kažem, moram dočekati svoju priliku i iskoristiti ju, dokazati treneru da na mene može uvijek računati. Evo, vjerujem da ću do kraja jeseni dobiti minuta, pa i protiv Manchester Cityja, ako se trener odluči za mene, svima dokazati da mogu biti dio prve momčadi.

Je li vas iznenadila kvaliteta Dinamove momčadi, jeste li mislili da će vas u Maksimiru ipak dočekati igrači slabije igračke kvalitete?



- Ma ne, pa znao sam ja da je Dinamo odlična momčad, nisam uopće iznenađen kvalitetom suigrača ili našim dosadašnjim rezultatima. Za interes Dinama saznao sam u svibnju, a kako sam bio slobodan tada se moje ime spominjalo uz brojne klubove. No, htio sam uzeti vremena i dobro razmisliti. Na koncu sam izabrao Dinamo i - pogodio. Bez obzira na dosadašnju minutažu, znam da sam dobro odlučio. A kažem, za minutažu ću se kad-tad izboriti.



Zašto se izabrali baš Dinamo?



- Oni su me najviše htjeli, prvi pokazali interes za mene, a imao sam osjećaj kako me u Dinamu žele svi. I da, za Dinamo sam znao da će igrati u Ligi prvaka. Moj cilj je nastupiti u tom natjecanju, još nisam, ali vjerujem da uskoro hoću. Nadam se već protiv Man. Cityja. Dinamo je i lani igrao sjajno u Europskoj ligi, sada se to ponavlja u Ligi prvaka.

Francois Moubandje je nastavio...



- Jedino me iznenadio grad Zagreb, oduševljen sam njim. Volim prošetati središtem grada, Zagreb je jako čist, uživam ovdje. Moja omiljena destinacija je restoran Boban, ovdje uživam s obitelji, a često mi u posjet stigne i rođak. I da, svi su oduševljeni Zagrebom, vjerujem da ću još dugo biti ovdje.



Švicarska je jedan od sudionika ljetnog Europskog prvenstva, a vi i Mario Gavranović nemate veliku minutažu u Dinamu. Može li to biti problem za vas obojicu?

- A gledajte, naravno da izbornik želi da svi igramo što više, a odluka je na kraju njegova. Ja sam veliki optimist, želim mjesto u reprezentaciji, želim zaigrati biti na još jednom velikom natjecanju. Ako ću igrati i biti u pravoj formi, onda neće biti problema, a doista vjerujem u sebe, znam da mogu uspjeti u Dinamu - završio je Moubandje.