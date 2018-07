Hvalio se kako se predozirava: Lochte suspendiran 14 mjeseci

Šesterostruki olimpijski pobjednik, američki plivač Ryan Lochte (33) kažnjen je s 14 mjeseci zabrane nastupa zbog korištenja zabranjene introvenozne infuzije, objavila je Američka antidopinška agencija (USADA).

Lochte je putem društvenih mreža objavio fotografiju na kojoj se vidi kako prima infuziju, a naknadnom istragom utvrđeno je kako je, iako se radilo o dopuštenom sredstvu, tom prilikom premašena dopuštena razina od 100 mililitara u razdoblju od 12 sati.

Lochteu je kazna počela teći 24. svibnja kada je i obavljena sporna infuzija.

Ryan Lochte gets himself suspended for 14 months with the most Ryan Lochte move of all timehttps://t.co/TpQWf5jpN8 pic.twitter.com/VrprcVRsYh