I Cro Cop slavi: Darko Stošić isprebijao protivnika u debiju!

Hladan kao špricer, bez srljanja, smireno i koncentrirano. Kao da je Mirko Filipović ugradio dio sebe u Darka Stošića (13-1, UFC 1-0), takav se činio srpski MMA borac na svojem debiju za UFC. Stošić je brutalno nokautirao Jeremyja Kimballa u prvoj rundi na UFC Hamburg.

Foto: Screenshot/UFC, ZUFFA LCC

Pribojavali smo se kako će Stošić izgledati na najvećoj MMA sceni. Nije bilo niti trunke sumnje u njegove sposobnosti kao borca jer je više puta pokazao o kakvom sportašu i talentu se radi.

Tko ga je gledao barem jednom u FFC-u zna o kakvom terminatoru je riječ. A kada se na sve dodaju njegov spartanski duh, iznimna predanost i volja dobije se sjajna pobjeda u debiju. Pribojavanje se više odnosilo na pritisak i tremu kakvu nosi debi na najvećoj sceni.

Gotovo sigurno je njegov prvi nastup u UFC-u iz svojeg doma na Borčecu pratio i Mirko Filipović, u čijoj dvorani Cro Cop Gym se Stošić pripremao posljednjih tjedana. Stipe Drviš izašao je u hamburšku dvoranu zajedno sa svojim štićenikom dok je uz njega bio i Ivan Dijaković, vlasnik najbolje MMA dvorane UFD Gym u Njemačkoj, u Dusseldorfu.

Foto: Screenshot/UFC, ZUFFA LCC

Stošić je krenuo hladno i bez srljanja. Usko je zatvorio gard i čekao grešku protivnika. Kimball je bio aktivniji, bolje je radio sve do trenutka kada je krenuo na rušenje. Podsjetimo, Stošić je sjajan džudaš i ne biste se previše htjeli zadržavati s njim u parteru. No, bivši prvak FFC-a u poluteškoj kategoriji mislio je da se može nositi sa Stošićevom ground igrom. Bila je to pogrešna odluka.

Foto: Screenshot/UFC, ZUFFA LCC

Stošić je sjajno obranio pokušaj rušenja, još bolje okrenuo Kimballa i završio u dominantnoj poziciji. Njegovi laktovi u ground and poundu opako su naštetili Kimballu, koji se sklupčao u parteru i čekao prekid suca.

Stošić slavi uspješan debi u poluteškoj kategoriji UFC-a, ovaj dečko došao je napraviti velike stvari.