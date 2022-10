I dalje čekamo oproštaj: Doktor Ivo Karlović više nije na ATP listi

Posljednji put smo ga vidjeli na terenu u profi izdanju prije godinu dana kad je u drugom kolu kvalifikacija za Indian Wells protiv Emilija Gomeza (30, ATP 105.), a tad je Ivo Karlović (43) izgubio s 6-3, 7-6(5). Čekali smo njegovu pojavu na travi pa na tvrdoj podlozi, ali on nije došao. Od danas ga više nema na ATP listi. Posljednja je pobjeda došla dan ranije protiv Kanađanina Braydena Schnura (27, ATP 618.), naravno, s dva tie breaka nakon što je izgubio prvi set 4-6, 7-6(5), 7-6(7).

Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Pitanje odlaska u mirovinu intenziviralo se nakon ispadanja s US Opena. Jer renking na ATP listi rastao je kao i njegova dob - 42 godine bile su tu, a na listi je pao ispod 200. mjesta. Službenog oproštaja, objave da je kraj, nema. Na Twitteru je Ivo Karlović aktivan stalno, ali svojim brojnim pratiteljima još nije objavio: "Društvo, kraj je". Iako sve ukazuje na to da je Doktor odservirao svoj zadnji as. Čak 24 godine nakon što je na svom prvom seniorskom turniru izgubio od Denisa Glazova. Koji se umirovio još 1999.

Dok čekamo službeni oproštaj, Karlović uživa u veteranskom rangu pa je tako postao prvak Njemačke s klubom Blau-Weiss Bohlsbach prvak Njemačke u kategoriji iznad 40 godina. Štoviše, bio je ključan za konačan uspjeh do kojeg je svladao nekadašnje rivale na Touru, Paola Lorenzija (40) 6-4, 6-4 u polufinalu te Tommyja Robreda (40) u finalu 3-6, 7-6, 10-4. I to na zemljanoj podlozi. S Moserom je Karlović slavio i u parovima.

Bilo je to na, za njega i ne baš najboljoj, zemljanoj podlozi. No, samo pokazuje Doktor da još čuva nešto u sebi. A možda čuva i posljednji turnir, pa da mu još bar jednom možemo zapljeskati na velikoj sceni.

