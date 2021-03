Još jedan naporni kamp je iza njega, sve je spremno za novu borbu, a on ju čeka pun snage i optimizma.

Stipe Miočić (38) će u nedjelju u jutarnjim satima braniti UFC-ov teškaški pojas protiv Francisa Ngannoua, jednog od najopasnijih udarača današnjice, ali to Stipu previše ne brine. Siguran je u sebe i ono što može, a uostalom to je i dokazao u prethodne dvije borbe protiv Daniela Cormiera.

Dane uoči borbe Stipe krati ispunjavanjem brojnih obaveza, jedne od njih su medijske aktivnosti, a ovaj put se javio Novoj TV.

- Mislim da je Francis Ngannou jako napredovao, definitivno u taktici. Trenutno je u sjajnom nizu, nokautirao je puno protivnika. Samopouzdan je, ali nažalost za njega ja sam prvak i ništa se neće promijeniti. I dalje ću biti prvak, pobijedit ću, dignut će mi ruku kao pobjedniku i staviti pojas - kazao je Miočić za Novu TV.

Hrvatski borac je posljednju borbu imao protiv Cormiera u kolovozu prošle godine kada je obranio naslov. Nakon tri borbe zaredom, Stipe se 'napokon' riješio Cormiera, a u nedjelju ga čeka opasni kamerunski div Francis Ngannou. Njih dvojica borila su se prije tri godine za naslov, UFC je uporno gurao Kamerunca kao novog šampiona, ali Miočić je pokazao tko je najbolji teškaš svijeta te je jednoglasnom odlukom sudaca došao do obrane naslova.

Ngannou je u međuvremenu strašno napredovao, postao je jedan od najjačih udarača današnjice te je posljednje četiri borbe završio za tek 162 sekunde nakon što je nokautirao Blaydesa, Velasqueza, Juniora dos Santosa te Rozenstruika. No Stipe se ne boji.

- Ngannou baca jake udarce. Moji treneri i ja imamo dobar taktički plan na kojem smo radili proteklih deset tjedana. Dobro smo radili i bit ćemo još bolji.

Osvrnuo se i na sebe te rekao da je puno bolji borac nego prije tri godine kada se borio s Kameruncem.

- Ja sam puno bolji i efikasniji borac nego što sam prije bio. Po svemu, snaga, kondicija, tehnika, poznavanje vlastitog tijela, prava prehrana. Po mnogo različitih stvari sam bolji danas.

Teškaški pojas prvi put je osvojio 2016. godine kada je nokautirao Werduma usred Brazila, branio ga je triput pa mu ga je Cormier oduzeo 2018. godine. No već sljedeće godine mu je uzvratio pa prošle godine u trilogiji obranio.

Logično pitanje koje se nameće je što dalje ako pobijedi? Već mu je 38...

- Ne znam! Nastaviti se boriti, zabavljati se... onog trenutka kad se prestanem zabavljati, bit će gotovo. Ali sad se zabavljam i sve sam bolji. Ja osjećam da sam sve bolji, možda vi tako ne mislite, ali ja osjećam da jesam! Biti sve bolji, uživati u životu, uživati u svojoj obitelji i... uživati na tom putovanju - kazao je Stipe pa nastavio:

- Imate li ambicija potvrditi se kao najveći teškaš svih vremena? Naravno, to svatko želi, to je svačiji životni cilj. No korak po korak, ispit po ispit. Moram prvo riješiti ovaj zadatak pa ću razmišljati o tome.

Miočić je posljednji put posjetio Hrvatsku prije nekoliko godina, htio je doći i prošle godine, ali morao je sve odgoditi zbog korona virusa. Ubrzo bi mogao posjediti Lijepu našu, jednog dana će svoju kći Meelah Claire upoznati sa zemljom svojih predaka. Osim kćerkice, Stipe i njegova supruga Ryan Marie uskoro će dobiti sinčića.

- Zasad bih mogao doći bez njih, djeca moraju narasti. Posebno zbog pandemije to sad sve teže. Nastojati ću doći, vidjeti svog oca, nadam se da će to brzo biti, da će se sve posložiti - završio je Miočić.