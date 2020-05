'I dalje ne treniram, ne mogu vjerovati što mi se događa...'

Lijevo koljeno je malo bolje, ali desni gležanj i dalje boli. Čekam taj neki klik, opet idem na pregled u München, rekao nam je napadač Hoffenheima Andrej Kramarić.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Ove je sezone odigrao samo 1168 minuta u Bundesligi. U 14 nastupa zabio je sedam golova. Prije početka sezone operirao je desno koljeno, zbog toga je propustio prvih sedam kola.

- Mučilo me jako to desno koljeno, riješio sam taj problem operacijom, a onda par mjeseci kasnije opet novi problemi. Moji suigrači treniraju već nekoliko dana, a ja sam posljednjih mjesec dana na terapijama u prosjeku tri-četiri sata dnevno. Sad me boli lijevo koljeno i desni gležanj. Dakle, imam dva problema. Da se riješi jedan problem, onda ne bih mogao trenirati i igrati zbog drugog. Nije to toliko velika bol. Primjerice, u gležnju osjećam zatezanje, a to mi jako smeta - to nam je rekao 9. travnja, a situacija se nije puno promijenila.

- Sve po starom, još ne mogu trenirati sa suigračima. I dalje sam na terapijama svaki dan po tri-četiri sata. Ne mogu vjerovati da mi se to događa, ali valjda će sve uskoro sjesti na svoje mjesto - kaže nam Kramarić.

Pričalo se o nastavku Bundeslige 9. svibnja.

Foto: nph/NordPhoto/PIXSELL

- Lako moguće da od toga ne bude ništa. Pa momčadi još nisu odradile niti jedan zajednički trening. I dalje se trenira u grupama po pet igrača. Mislim da su potrebna barem dva tjedna zajedničkih treninga da bi se ponovno moglo igrati. Moraju se odraditi te neke pripreme nakon ovolike stanke. Sve se više priča o tome kako će se Bundesliga nastaviti 23. svibnja. Naravno, igralo bi se bez gledatelja, a mislim da je ovaj termin za početak lige jako izgledan - komentira naš napadač.

Njegov Hoffenheim je deveti, do kraja Bundeslige je devet kola, a do mjesta koje vodi u Europu dijele ga dva boda.

- Volio bih da se sezona nastavi. Da navijači barem preko TV-a mogu gledati utakmice. Ako se nastavi 23. svibnja, onda se nadam kako ću još zaigrati ove sezone. Valjda će se poklopiti da budem bolje i odigram još poneku utakmicu - kaže Kramarić, kojega smo pitali kako provodi vrijeme kod kuće.

- Tu sam s djevojkom, malo kuhamo, malo gledamo filmove, a malo vrijeme kratim uz Play Station. S kojim klubom igram na Fifi? Ne igram Fifu, samo Call of Duty - nasmijao se Krama.