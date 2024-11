I Dinamo ostao bez polufinala Lige prvaka: Francuzi presnažni

Hrvatska ipak neće imati predstavnika na Final Fouru Futsal Lige prvaka. Olmissum i Futsal Dinamo nisu uspjeli, naši su se klubovi nakon prva dva kola oprostili od plasmana među četri najbolje momčadi Europe. Omišani su danas poraženi (1-0) od Kairata, Zagrepčan od francuskog Etoile Lavalloisea 4-3.

Matija Đulvat danas je bio primoran na nešto skraćenu rotaciju, zbog ozljeda nije mogao računati na Mužara, Horvata i Zonjića, a takav sastav protiv iskusnih i moćnih Francuza nije mogao više. Etoile Lavalloise za sada je najviše pokazao na ovom turniru, bez obzira na poraz od Kairata, francuska momčad igra brz, moderan i atraktivan futsal. Riječ je o individualno sjajnoj momčadi, s tri dojmljiva Marokanca.

Susret Futsal Dinama i Etoile Lavalloisea u 2. kolu Elitne runde Lige prvaka | Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

Bad Blue Boysi su večeras Draženov dom napunili u većoj brojci nego tijekom jučerašnjeg dana, od prve do zadnje sekunde bodrili su svoju momčad, bili glasna podrška igračima Futsal Dinama. U Ciboni smo vidjeli i mladog igrača Dinama koji se trenutačno nalazi na posudbi u Lokomotivi. Luka Vrbančić nije štedio ni dlanove ni glasnice, već je i on došao podržati zagrebačku futsal družinu u pohodu na Final Four Lige prvaka.

Susret Futsal Dinama i Etoile Lavalloisea u 2. kolu Elitne runde Lige prvaka | Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

Hrvatski prvak dobro je otvorio dvoboj, Gudasić je na lijevoj liniji slomio svog čuvara, neobranjivo pogodio suprotni kut za vodstvo Dinama. Ipak, Zagrepčani su (baš kao i jučer) vrlo brzo ušli u probleme s prekršajima, već nakon sedam minuta bili su na četiri faula, poslije 12 minuta prvog dijela imali ih pet, pa su morali smanjiti agresiju. Francuzi su to iskoristili, brzo preokrenuli dvoboj.

Prvo je Mohammed pogodio nakon velike pogreške Čopa, pa je slaba komunikacija Gudasića i Piplice uzrokovala autogol Dinamovog vratara. Francuzi su bolje otvorili drugi dio, iz jednog kontranapada je njihov najbolji igrač El Mesrar zabio za 3-1, ali ne i kraj drame u Draženovom domu. Tribine su postajale sve glasnije, Francuzima je postajalo sve teže igrati, čak se i međusobno čuti u dvorani.

Kako su u prvom poluvremenu pogriješili domaći, tako su si u nastavku dvoboja vlastitu mrežu zatresli gosti. Guirio je vraćao loptu svom vrataru Marquetu koji u tim trenucima nije bio na golu, Dinamo je uz veliki poklon Francuza smanjio na 3-2. Bad Blue Boysi su još pojačali ritam, u navijanje se uključio ostatak dvorane, prilike su sijevale na obje strane. I tu su se opet bolje snašli gosti.

Susret Futsal Dinama i Etoile Lavalloisea u 2. kolu Elitne runde Lige prvaka | Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

Francuzi su imali širi roster, više igrača na ovu razinu natjecanja, na trenutku su djelovali i fizički spremniji. I Mohammed je iz još jedne kontre zabio četvrti gol, ostavio gostima nadu za plasmanom među četiri najbolje momčadi u Europi. Opet, "modri" se nisu predavali, sve više su se oslanjali na individualne pokušaje Gudasića koji je Francuzima radio velike probleme.

Susret Futsal Dinama i Etoile Lavalloisea u 2. kolu Elitne runde Lige prvaka | Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

Tako je nastavio lomiti svog čuvara Bakkalija, pa na drugoj vratnici pronašao Prgometa za još jedno smanjenje - 4-3. Dinamo je jačao ritam, preuzimao sve više rizika, Etoile Lavalloise su "čupali" vratar Marquet, a kad bi Čekol prevario i njega, gosti su ispred gol-linije spašavali svoja vrata.

Futsal Dinamo i Olmissum su se poslije dva kola oprostili od svojih snova, za veće domete i odlazak na Final Four Futsal Lige prvaka naši klubovi moraju više uložiti.