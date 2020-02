'I ja sam čovjek koji griješi, a želim biti najveći u povijesti'

Gubio je 2-1 u setovima, psovao publici, svađao se sa svima oko sebe. Novak Đoković izgledao je kao da je u bezizlaznoj situaciji, a u jednom trenutku ga je iživcirao i sudac koji ga je dvaput opomenuo zbog prekoračenja vremena.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Nakon toga je izgubio gem, iz njega je isijavala nervoza, izgledao je kao da će puknuti, a onda je prišao sucu i potapšao ga po tenisici i poručio mu u prolazu:

- Svaka čast, sada si postao poznat.

U četvrtom setu Nole kao da se preporodio. Počeo je igrati, a ne svađati se s publikom i na kraju uspio preokrenuti Dominica Thiema koji je bio tako blizu pobjede, ali srpski tenisač je jednostavno nepobjediv na Australian Openu. Ovo mu je bilo osmo finale i pogađate - pobijedio je u svih osam.

No, mogao bi Nole 'popiti' i kaznu od 20.000 eura zbog nedoličnog ponašanja, ali i ponašanja prema publici kojoj je u jednom trenutku rekao: Je*eno umuknite!

Foto: ISSEI KATO

Svatko od nas tijekom životnog puta zapne u neku krize iz koje se pokuša izvući na bilo koji način, a verbalni način je Noletu očito pomogao. Možda je nekima zvučalo neukusno, ali to je Novak. Na kraju meča priznao je da je pogriješio, ali i da je i on samo čovjek.

- Radim stvari koje osjećam u tom trenutku da su iskrene. Kada to ne osjećam, onda to ne radim. Ne radim jer osjećam da okolnosti i situacija na terenu nisu takvi da to napravim iako bih se možda trebao izdignuti iznad te situacije. Ali OK, čovjek sam. Svi mi griješimo i doživljavamo život na različit način - rekao je Novak koji je osvajanje, Australian Opena preuzeo prvo mjesto na ATP ljestvici.

Foto: KIM HONG-JI

Đoković je odigrao izvanredan turnir i zaista dominantno, ako izuzmemo finale, došao do 17. Grand Slama.

- Najbitniji su mi Grand Slamovi, kao što sam već govorio, ali i broj tjedana na prvom mjestu ATP ljestvice. Zbilja bih htio to ostvariti i radim na tome. No radim i na tome da pružim svojoj djeci što kvalitetnije vrijeme. Uskoro ću malo usporiti i više birati turnire. Nadam se da ću postati najveći u povijesti, možda već ove ili sljedeće sezone...