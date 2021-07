Nakon 1966. godine, nogomet bi se mogao vratiti kući. Tomu se nadaju Englezi koji s nestrpljenjem iščekuju finale Europskog prvenstva protiv Italije.

Princ William poželio je engleskoj nogometnoj reprezentaciji puno sreće u finalu Europskog prvenstva protiv Italije večeras na Wembleyju. Utakmica počinje u 21 sat.

- Želim vam puno sreće. Donijeli ste ono najbolje iz Engleske i svi smo iza vas, cijela zemlja je iza vas, pa donesite ga kući - kazao je princ William koji je ujedno i predsjednik Engleskog nogometnog saveza (FA).

Princ William je svoju poruku objavio u videu na Twitteru.

Kraljica Elizabeta II. jedna je od onih koja je bila prisutna one večeri o kojoj Englezi pričaju godinama. Engleska je te 1966. godine pobijedila Zapadnu Njemačku 4-2 i osvojila naslov svjetskog prvaka, a britanska kraljica je pehar uručila kapetanu Bobbyju Mooreu. Prije velikog finala s Italijom je napisala pismo ohrabrenja Garethu Southgateu i igračima.

- Povijest će pamtiti ne samo vaš uspjeh, već i vaš duh, predanost i ponos. Čestitam vam na nevjerojatnim rezultatima na ovome Euru - napisala je ona.

Engleska će večeras igrati svoje prvo finale u povijesti na europskim prvenstvima, a do sada je najveći uspjeh ostvarila 1968. kada je bila treća, dok je 1996. ispala u polufinalu.

Italiji će to biti četvrto finale, a do sada je slavila jednom 1968. dok je dva puta poražen u finalima (2000, 2012).

Momčad Garetha Southgatea ima glavu i rep i uz odličnu kombinatoriku dokazala je da je opasna za sve. Naročito uz pune tribine. Danas će na Wembleyju biti više od 60.000 navijača, a sve je poprilično razočarala odluka britanskih vlasti. Zabranjen je dolazak navijačima iz Italije i većina stadiona će navijati za Engleze, no to ne znači da na Wembleyju neće biti talijanskih navijača. Jako puno Talijana živi i radi u Velikoj Britaniji, a očekuje se kako će ih na finale doći preko 10.000.

Euforija u Engleskoj je ogromna. Vjeruju da je ovo njihova godina i da je stigao trenutak za prvi trofej nakon SP-a 1968. Ukoliko to i naprave, Southgate bi mogao ući među besmrtne i postati vitez. A upravo je on bio najveći tragičar u posljednjem engleskom polufinalu Eura. Bilo je to 1996., baš u Engleskoj, kada je promašio penal protiv Njemačke.