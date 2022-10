I krv svoju za bijelu boju: Igrač Reala zabio Šahtaru u 95., ali i zaradio čak 20 šavova...

Real je sinoć opet pokazao zašto je Real. Kraljevski klub je u 4. kolu Lige prvaka gubio od Šahtara, prijetio mu je težak poraz, ali onda, toliko puta viđena scena. Antonio Rüdiger je u petoj minuti sudačke nadoknade zabio za konačnih 1-1 i osigurao Realu plasman u osminu finala.

Njemački stoper krvario je za svoj klub. Ali doslovno. Prilikom gola sudario se s golmanom Šahtara Trubinom i završio na podu krvave glave. Izgledalo je poprilično strašno, krv je kapljala po njegovom dresu. Rudiger je zaradio čak 20 šavova na glavi zbog čega mu prijeti pauza.

Foto: ALEKSANDRA SZMIGIEL/REUTERS

Gol i sudar pogledajte OVDJE

Javio se i nakon utakmice.

- Što te ne ubije, to te ojača. Dobro sam. Hvala vam na porukama.

Aktualni prvak Europe nije dopustio senzaciju. Prije dvije godine dvaput su senzacionalno izgubili od Šahtara, ovaj put bi to bio još veći šok jer ukrajinski klub ostao je bez najboljih igrača, oslonjen samo na domaće. No, Real je to. Nevjerojatni mentalitet kojeg bi trebalo analizirati. Nema odustajanja do posljednje sekunde.

Foto: KACPER PEMPEL/REUTERS

Došli su do osmine finala na način kojim su prošle sezone osvojili Ligu prvaka. I ove će biti jedni od glavnih favorita.

- Nismo igrali dobro, ali ova momčad nikada ne odustaje. Kvalificirali smo se među 16 najboljih u noći koja je izgledala loše. Stoga, barem je taj dio pozitivan. S njihovim pogotkom je situacija postala još teža za nas. Stvarno smo igrali loše, ali i takve se stvari događaju u nogometu. Samo momčad koja prođe u nokaut fazu može osvojiti Ligu prvaka, a mi smo već tamo. Teško je pobijediti ovu momčad - rekao je Carlo Ancelotti.

