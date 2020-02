I Milanović čestitao Zubčiću: Vraćamo se na svjetski vrh!

Sedam godina hrvatsko skijanje čekalo je na pobjedu u Svjetskom kupu. Ivica Kostelić trijumfirao je u slalomu 2013. u Kranjskoj Gori, a čekanju je došao kraj 22. veljače 2020. godine. Treba dobro zapamtiti taj datum jer to je prva hrvatska pobjeda u velelslalomu.

A autor se zove Filip Zubčić koji je do uspjeha karijere došao u Japanu, u Yuzawa Naebi odvozivši perfektnu drugu vožnju i ostavivši iza sebe Švicarca Marca Odermatta (+0,74) te Amerikanca Tommyja Forda (+1,07).

- Uvijek smo trenirali pod takvim uvjetima, to su uvjeti u kojima se dobro snalazim i u kojima mogu puno napraviti. Prva vožnja nije odgovarala, tu je bilo bljuzge od sunca, morao sam mekano skijati, no onda je pala kiša pa se uspjelo zabetonirati od soli - rekao je Zagrepčanin koji je veliki zaostatak iz prve vožnje pretvorio u veliki plus.

- Kada sam vidio da sam 1,25 ispred ostalih, rekao sam si: "Bilo bi dobro". Strpljivo sam čekao. I uspjeli smo pobijediti i osvojiti 100 bodova, sad sam treći u veleslalomu s 55 bodova manje od vodećeg, tri utrke prije kraja sve je otvoreno.

Mnoge su čestitke sletjele na Zubčićevu adresu, a jedna od njih je i ona novog predsjednika Zorana Milanovića. Njegova prva "sportska".

- Čestitam Filipu Zubčiću na prvom mjestu u veleslalomu na Svjetskom kupu u Japanu. Lijepo je vidjeti kako se Hrvatska ponovno vraća na skijaški vrh. Bravo - napisao je predsjednik.