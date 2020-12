Pretprošle godine našem Luki Modriću, a ove godine napadaču Bayerna Robertu Lewandowskom u ruke je otišla Fifina nagrada The Best.

Ono što je zajedničko obojici igrača je što su u jednom dijelu karijere svlačionicu dijelili s Gordanom Golikom, 35-godišnjakom iz Čakovca.

- Kad sanjaš o velikim stvarima u nogometu, sanjaš da ćeš igrati s najboljima. No, nije mi bilo ni na kraj pameti da će ti isti igrači biti proglašeni najboljima na svijetu - rekao nam je Golik, danas trener u mlađih kategorija u Nogometnom klubu Međimurje.

Golik, tada igrač Varteksa, s Modrićem je bio cimer u kadetskoj reprezentaciji.

- Luka je igrao prednjeg veznog. Tada se već vidjelo da će biti izvanserijski igrač. Kako god bih mu dodao loptu, on bi ju sačuvao. Vidio je u igri stvari koje mi drugi nismo, radio je razliku i imao je nevjerojatne ideje. Samo je bilo pitanje hoće li mu njegov niži rast stvarati prepreku - naglasio je Golik.

No, za Lewandowskog nikad nije mislio da će biti najbolji nogometaš na svijetu.

- Nisam vjerovao da će Lewandowski napraviti takvu karijeru. U tom trenutku kad smo igrali zajedno vidjelo se da ima nos za gol, ali da će biti najbolji nogometaš na svijetu nikad ne bih rekao. Njegov najveći problem bio je što tehnički i taktički nije bio najbolje potkovan jer nije prošao školu nogometa - dodao je Golik.

Isto mišljenje dijelio je trener Lecha Franciszek Smuda, koji je na utakmicu Znicza išao gledati Lewandowskog. Isti trener koji ga je kasnije uveo u reprezentaciju, za koju je postigao 63 gola i ima kapetansku traku.

- Otišao je nakon 15 minuta i rekao je: "Da sam trebao bukvu, otišao bih u šumu!“. Ma to je on odigrao u stilu Ćire Blaževića. Možda je Lewa stvarno bio loš u toj utakmici, a možda je Smuda tako odigrao da ga mu nitko ne otme. Kasnije kad smo to pročitali, bila je prava sprdancija u svlačionici - istaknuo je 35-godišnji Čakovčanin, koji je s Lewandowskim bio cimer.

- Nije sad da sam kao s Modrićem razgovarao po cijele dane u sobi. Ja sam taman stigao, učio sam poljski. On se služio njemačkim, a ja engleskim, no nekako smo se sporazumjeli. Inače, riječ je o vrlo mirnom čovjeku, uvijek nasmijanom, koji je još tada bio u vezi sa svojom tadašnjom suprugom. Više je obiteljski tip, maksimalno fokusiran na nogomet - prisjetio se Golik, koji u Lechu bio do ljeta 2010. godine.

Lewandowski je iste godine prešao u Borussiju Dortmund i karijera mu je krenula ulaznom putanjom.

- Kad sam Lewandowskog gledao u dresu Borussije, nisam mogao vjerovati da je to isti igrač. Stvarno je tamo strelovito napredovao. No, to ne čudi jer je još u Lechu individualno trenirao i mnogo radio na sebi. Fizička pripremljenost kod njega nikad nije bila upitna, no tehnički i taktički u Borussiji je iznimno napredovao - naglasio je Golik, čiji su bivši suigrači danas igrači Reala i Bayerna.

On je nakon Lecha igrao u Varaždinu, Vinogradaru, slovenskom Zavrču, Međimurju, a kasnije u niželigašima Tehničaru i Međimurcu.

- Sad kad sam trener, vidim da sam mogao mnogo više napraviti u karijeri. Puno toga radio sam na talent i to tek sada vidim - zaključio je Golik.