I Nadal zapljeskao Hrvatu koji je uveo Mallorcu u prvu ligu...

Kakva večer na Mallorci, kakva fešta, kakvo slavlje... Nakon prve utakmice u La Coruni stvari nisu izgledale lijepo. Deportivo je pobijedio 2-0, a nikada u povijesti doigravanja za prvu španjolsku ligu niti jedna momčad nije to uspjela okrenuti. Da stvar bude gora u prvoj utakmici Mallorcin igrač Pedraza dobio je crveni karton i suspenziju...

Stadion na Mallorci danima je bio rasprodan, a svoje mjesto na tribinama našao je i Rafael Nadal, koji je rođen na Mallorci. Od prve minute u sastavu Mallorce bio je Ante Budimir, bivši igrač Lokomotive. I već na početku se vidjelo da bi to mogla biti Budimirova večer. U 21. minuti zabio je za 1-0, a stadion je eruptirao.

No bio je to tek početak, trebalo je zabiti još dva gola, a pritom ne primiti niti jedan. Deportivo je djelovao izgubljeno, a Mallorca stiskala, a Budimir početkom drugog poluvremena imao sjajnu šansu za 2-0. Lopta je fijuknula pored stative... No zato je Sevilla ispravio Budimira i najavio veliku senzaciju. Igrala se 62. minuta i Mallorca je imala 2-0. Nedostajao je još samo jedan gol. Naravno, uz uvjet da ne prime. Potpuno ludilo na stadionu nastalo je u 82. minuti kada je Prats zabio za 3-0.

Foto: nph/NordPhoto/PIXSELLNordPhoto/PIXSELL

U tom trenutku trener Mallorce izvadio je iz igre Budimira, a ubacio stopera. Logično, morao se braniti rezultat, pa nije bilo potrebno igrati s dvije špice. Dok je Budimir izlazio, cijeli stadion se ustao i zapljeskao. U svečanoj loži ustao je i Rafa Nadal i zapljeskao Budimiru za sve što je napravio.

Deportivo je tada krenuo u potpuni napad, čak je i golman otišao naprijed. I onda umalo šok. Igrala se posljednja sekunda, posljednji napad. Lopta je doletjela na glavu Javi Marija, ovaj opalio prema golu... Dok je lopta letjela prema golu, cijeli stadion se ukočio, skočila je cijela klupa Deportiva... Lopta je otišla milimetar pored stative, sudac svirao kraj, a navijači utrčali u teren.

Veliku feštu na travnjaku snimao je mobitelom i Rafa Nadal. Bila je to večer za pamćenje. Nakon šest godina Mallorca je opet u prvoj španjolskoj ligi, a takvom raspletu pridonio je i naš Ante Budimir.

Inače, vlasnik većinskog paketa dionica Mallorce je bivši NBA košarkaš Steve Nash, koji je veliki zaljubljenik u nogomet. Za one koji ne znaju, Nasha je bio jedan od najboljih playmakera svih vremena. Uz Nasha i Sarvera iza tvrtke Liga ACQ Legacy Partners koja je kupila većinski paket dionica, nalazi se i dopredsjednik Sunsa Andy Kohlberg. Španjolski mediji nagađaju kako je Mallorca prodana za 22 milijuna dolara.