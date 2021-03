Nakon prosvjeda norveške reprezentacije protiv organizatora Svjetskog prvenstva u Kataru prosvjedovali su i njemački nogometaši uoči utakmice protiv Islanda (3-0) na startu kvalifikacija za SP 2022.

Nogometaši "elfa" pružili su podršku radnicima migrantima koji su gradili stadione za SP u Kataru, a izbornik Joachim Löw je nakon utakmice naglasio kako se njegova momčad zalaže za "ljudska prava bez obzira na lokaciju".

Njemački nogometaši su uoči početka utakmice odjenuli crne majice, a na svakoj je bilo ispisano jedno slovo koje je tvorilo poruku "Human Rights" (Ljudska prava).

- Igrači su sve nacrtali na majicama. To je trebala biti naša izjava. Zalažemo se za ljudska prava, bez obzira na mjesto. To su naše vrijednosti. Stoga je to bila vrlo dobra i važna izjava - dodao je njemački strateg.

Sličan prosvjed u srijedu je organizirala i norveška reprezentacija prije utakmice protiv Gibraltara.

Norveški igrači su prije početka utakmice nosili majice na kojima je pisalo: "Ljudska prava na terenu i izvan njega" aludirajući na uvjete u kojima rade radnici na izgradnji katarskih stadiona nakon što je prema pisanju britanskih medija od 2011. više od 6.500 osoba izgubilo život na gradilištima.

Krovna nogometna organizacija je objavila kako neće kažnjavati Norvežane.

- FIFA vjeruje u slobodu govora i u moć nogometa kao snage za dobro. FIFA neće pokrenuti disciplinski postupak u vezi s tim pitanjem.

Norveški klub Tromso je koncem veljače zatražio bojkot Svjetskog nogometnog prvenstva u Kataru koji bi se trebao održati od 21. studenog do 18. prosinca 2022. Navodi se kako su tijekom izgradnje stadiona umrle stotine radnika koji su uglavnom došli iz siromašnih zemalja. Uvjeti rada su zastrašujući, a dnevnice male...

Guardian je objavio kako je od 2011. do 2020. poginulo 5.927 radnika iz Bangladeša, Indije, Nepala i Šri Lanke, te još 824 radnika iz Pakistana. To su podaci prikupljeni iz veleposlanstava tih zemalja u Kataru.

U četvrtak je glasnogovornik katarskog organizatora World Cupa izjavio kako su "uvijek bili transparentni u pogledu zdravlja i sigurnosti radnika".

. Otkako je započela gradnja 2014. godine, dogodila su se tri smrtna slučaja povezana s radom i 35 smrtnih slučajeva koji nisu povezani s radom - dodao je glasnogovornik.