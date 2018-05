I ovo je Gigi: Strastveni pastuh i pokeraš koji je kupio diplomu KARIZMA O Gianluigiju Buffonu na terenu znamo gotovo sve jer njegove obrane govore za sebe. A kakav je tip izvan terena opisuju razne situacije iz njegovog života. Ljubavne, poslovne, životne... Sve radi sa stilom

C'e solo un capitanoooo, c'e solo un capitanoooo, orilo se Juventusovim autobusom u nedjelju navečer nakon što je torinski klub protiv Rome (0-0) potvrdio sedmi uzastopni naslov prvaka Italije.

Mandžukić i Pjanić se snimaju i pjevaju, Higuain i Dybala zabavljaju Barzaglija, slavi se četvrta uzastopna dupla kruna i priziva se kapetana Gigija Buffona (40).

Gigi za to vrijeme samozatajno uz blagi smiješak gleda u daljinu. Izoliran i odvojen od svih tamo negdje na prednjem sjedištu u tišini.

Pripadnik stare škole, tip koji i nije naročiti fan kreveljenja po društvenim mrežama, u siječnju je zakoračio u peto desetljeće života i pred njim su ozbiljne dileme.

Juventus je za njega od danas lijepa prošlost, sad se lomi oko toga hoće li nastaviti igrati još malo, za svoju dušu, ili završiti s karijerom...

Strasti

Proveselit će se on na svoj način, uz cigarete i vino, dvije od četiri najveće strasti u životu. I neće snimiti 'story' na Instagramu...

"Cosa mi tiene così in forma? Sarà la cura D'Amico."@gianluigibuffon like a #bomber. pic.twitter.com/mSwLi8guAg — Chiamarsi Bomber (@ChiamarsiBomber) April 26, 2016

Ne trebamo se igrati pogađanja, ostale dvije strasti su nogomet i žene.

Sijevnula je iz autobusa vjerojatno i koja poruka njegovoj muzi, Illari D'Amico. Ono što je za današnje generacije nevjerojatno zgodna Diletta Leotta, to je za starije ljubitelje 'calcija' Illaria. Za osvojiti nju muškarac mora imati 'ono nešto'. Gigi, očito, ima.

Seks simbol, zavodljiva sportska novinarka koja je karijeru posvetila suživotu uz talijanski nogomet. Četiri godine starija i četiri godine u vezi s Buffonom, kažu, kemija se među njima rasplamsala brzinom svjetlosti.

- Pitate me o Illariji? S njom sam dok nas smrt ne rastavi. Ona je posebna žena i naša veza je uistinu nešto izvanredno. Ne mogu se zamisliti s drugom, ona je moja sadašnjost i budućnost - rekao je Gigi talijanskim medijima prije dva mjeseca.

Gigi Buffon getting his groove on with Ilaria D'Amico. pic.twitter.com/4q3pXMU23b — Tarek Khatib (@ADP1113) September 6, 2014

Prije dvije godine dobili su sina Leopolda Mattiu što je Gigijev treći potomak. Dvoje djece ima iz braka s Alenom Šeredovom, top modelom iz Češke. Bila je to velika ljubav, naročito s njene strane.

Cijenila je njegove ljubavne vještine. Da, baš one kad ostanu sami u mraku. Gigi je, ako ćemo njoj vjerovati, prava seks mašina.

- U krevetu je Gigi bolji od porno glumca Rocca Siffredija, nema sumnje. Ima što pokazati - ispalila je Alena.

Talijanski 'paparazzi' uhvatili su Gigija i Ilariju u nezgodnoj pozi na brodu. Ne baš kao jednu našu poznatu pjevačicu, ali fotografija ispod sasvim je dovoljna da pokrene lavinu raznih komentara.

Gigi Buffon enjoying some well deserved holiday time... pic.twitter.com/FmTCDyrkU3 — MobileBet (@MobileBetUK) July 20, 2017

Kako je Gigi to ispratio? Flegmatično. Nema uzbuđenja na pretjeranu talijansku dramu, gleda svoja posla. Jedan od tih poslova je i vino. Pokrenuo je svoj brend 'Buffon #1'' i to mu čini hobi izvan nogometa.

- Što ću raditi kad odem iz nogometa? Nemam pojma, nikad nisam razmišljao o tome. Kao dijete sam htio biti nogometaš i to i jesam, tako da nisam razmišljao o ničem drugom - rekao je u jednom razgovoru gdje ga je novinar kasnije usporedio sa slavnim glumcem Al Pacinom u mladosti.

- Ma, nasmijavate me sad... Ja Al Pacino? Nema šanse! Iako, najdraži mi je film Scarface - rekao je uz smijeh.

Obitelj

Imao je privilegiju odrastati u izuzetnoj sportskoj obitelji. Majka Maria Stella proslavila se kao bacačica kugle dok je otac Adriano u mladosti bio uspješan dizač utega.

Gigi je otišao u nogomet, sestre Guendalina i Veronica u odbojku i svi su dugogodišnji reprezentativci Italije.

Impresivan sportski pedigre potvrđuje i djed Lorenzo, također proslavljeni talijanski golman koji je 50-ih godina prošlog stoljeća branio za Milan, Genou, Inter, Fiorentinu te talijansku reprezentaciju.

Od njega je unuk Gianluigi povukao gene jer prema svjedočenjima iz prošlosti, Lorenzo je bio iznimno talentiran i genijalan s rukama. Bio je sposoban za akrobacije uz sjajan osjećaj za postavljanje.

Gigi ga je uspio nadmašiti...

U 13. godini bezbrižni Gianluigi pekao je nogometni zanat u Parminoj školi i to kao veznjak. Volio je igrati u napadu gdje je zbog dominantnih fizikalija radio baš sve što je poželio.

Sve do 1990. i Mundijala u Italiji na kojem je zapazio čovjeka zbog kojeg je odlučio navući rukavice. Kamerunac Thomas N'Kono toliko je inspirirao malog Buffona da je ovaj odlučio promijeniti poziciju. Kasnije i nazvati sina po njemu...

Buffon and the person who inspired him to become a GK: Cameroon legend Thomas N'Kono (Gigi named his son after him). pic.twitter.com/aVfeYzWZ5k — Tarek Khatib (@ADP1113) August 17, 2016

Odmah je postao prvi golman svih Parminih mlađih uzrasta da bi u ljeto 1994. postao član seniorske momčadi.

Posebnosti

Imao je 17 godina i 295 dana kad ga je trener Nevio Scala bacio u vatru. Morao je debitirati protiv strahovito moćnog prvaka Milana jer je prvi golman Luca Bucci bio ozlijeđen.

Gigi je na treninzima izluđivao suigrače obranama i to je radio s lakoćom koju je kasnije samo 'kopirao' na utakmicu. Skidao je zicere Robertu Baggiu i Georgeu Weahu, ogled je završio bez golova i Gigi je na debiju odmah ubrao 'clean sheet'.

- Nikad nisam vidio takav debi i takvu kombinaciju osobnosti i golmanske kvalitete - rekao je legendarni Dino Zoff nakon Buffonovog debija. Znao je stari lisac prepoznati dečka koji će dosegnuti njegov nivo.

Na prste jedne ruke teško je nabrojati likove poput Buffona. Kompletne. Da pored nogometne genijalnosti u sebi nose i onu ljudsku. U trenucima kada je njegov Juventus bio u najdubljoj rupi poslije Calciopolija i izbacivanja u drugu ligu Gigi je imao 28 godina i oko vrata medalju svjetskog prvaka.

Njegov mobitel gorio je od poziva u to doba, za novac nitko nije pitao. Najbolji golman svijeta u najboljim godinama ostao je vjeran 'staroj dami' u neopisivo složenoj situaciji. Jučer na krovu svijeta, danas po drugoligaškim travnjacima.

Posebni ljudi čine posebne stvari. Gigi je baš takvog kova. Već kao tinejdžer skrenuo je pozornost na sebe tako što je na treninge Parme dolazio u majici s natpisom 'Boia chi molla' (u prijevodu: proklet bio onaj koji odustaje) što je bio slogan koji je koristio diktator Benito Mussolini za vrijeme fašističke Italije.

Deset godina kasnije u autobiografiji je iznio objašnjenje da je, dok je sam živio, u školi vidio taj slogan ucrtan u klupu pa ga je koristio kao svoj životni moto.

Za vrijeme branjenja u Parmi 2000. godine nosio je broj 88. Zbog 'slučaja Mussolini' nešto ranije javila se židovska zajednica koja je taj broj smatrala uvredljivim.

Osmo slovo abecede je 'H' pa je njegov broj na dresu protumačen kao 'HH' (kratica za zloglasni pozdrav 'Heil Hitler'). Ludu teoriju demantirala je njegova majka jer je njoj broj 88 bio posebno važan.

Depresija

Godinu kasnije odlazi u Juventus, instantno postaje jedan od najboljih igrača 'bianconera', a 2003. gubi svoje prvo finale Lige prvaka od Milana poslije penala na Old Traffordu. Nakon toga, kasnije se otkrilo, pada u depresiju.

Prije jednog treninga nije mogao ni izaći iz auta.

- Jednostavno više nisam mogao. Izgledao sam ja normalno, ali sam se u sebi raspadao. Nekada su mi na treningu klecala koljena. Znate, navijače boli briga tko ste vi zapravo. Vi ste idol, netko tko mora biti savršen i nitko vas ne zaustavi i pita kako ste - rekao je pa priznao kako je htio uzeti pauzu od nogometa.

- Znao sam da bi mi to dobro došlo, ali nisam si to mogao dopustiti. Ne na ovom nivou. Ubilo bi me to, jer ako bih pao u formi predbacivao bih si da je to zbog pauze.

Great to see Italy and Juventus goalie Gianluigi Buffon speaking openly about his depression: http://t.co/TYvq442U0X — Time to Change (@TimetoChange) September 13, 2013

Odlučio je potražiti stručnu pomoć bez imalo srama. Kod psihijatra je išao gotovo godinu dana i to ga je, tvrdi, trajno promijenilo. I to bez da je uzimao lijekove.

- Mislio sam da ti ljudi samo otimaju lovu onima koji su izgubljeni. No, brzo sam se uvjerio u suprotno. Taj čovjek me spasio. Otvarao sam se polako, govorio mu o svim mojim problemima - priznao je.

Kontroverze

Početkom 2010. bio je pod istragom zbog klađenja. Kao veliki ljubitelj kockanja, našao se na udaru javnosti zbog toga što je u razmaku od devet mjeseci ispisao 14 čekova u vrijednosti od milijun i pol eura u tobacco shopu Afieri u Parmi.

To i je inače mjesto za klađenje.

Priznao je kako se kladio na sportske događaje, ali prije nego što je to bilo zabranjeno do listopada 2005. Rekao je kako se nikad nije kladio na utakmice talijanskih momčadi, a u prosincu 2006. sve optužbe na njegovo ime su odbačene.

Dao se malo i u poslovne vode. Investirao je 20 milijuna eura u veliku talijansku tvrtku Zucchi, koja se bavi izradom šivaćih materijala.

Kupio je tako Buffon 56 posto dionica tvrtke i postao većinski vlasnik prije nego što je Zucchi počeo nezaustavljivo padati. Ukratko, novac je otišao u vjetar.

- Barem sam spasio neke obitelji - rekao je pa dodao:

- Istina, izgubio sam 20 milijuna eura. No, kad se sjetim da sam time spasio 1000 radnih mjesta i omogućio pristojan život najmanje toliko ljudi nije mi žao ni centa.

Pravi je ljubitelj adrenalina. Poker prije svega.

- To je simbioza osobina kao i u sportu. Morate imati vještinu, morate teško raditi i imati strašnu mentalnu snagu i koncentraciju. Tu najbolji pobjeđuju jer su najteži izazovi, kao i na nogometnom terenu - objasnio je Buffon svoje viđenje pokera.

Prije devet godina snimio je i reklamu za PokerStars. Ono što bi moglo zaintrigrati ljubitelje online pokera - ponekad i veliki Gigi zaigra pod nadimkom 'gigibuffon'.

Ako Talijanima kažete 'Gol di Muntari' dobit ćete različite reakcije. Ovisno na kojoj ste strani. Ako to kažete u prisutnosti milanista, pljunut će Gigijevo ime.

Onestà, lealtà e lotta all'ipocrisia.

Se eri onesto non facevi il menefreghista sul gol di Muntari.

Se eri leale non sponsorizzavi l'AIA con la Bassetti.

Poi l'ipocrisia ti si addice tutta, per anni hai mascherato tutti i favori arbitrali macchiando la serie A. @gianluigibuffon pic.twitter.com/wbRdkXY1tf — Fabio Forcella (@fabio_forcella) May 17, 2018

Igrali su 2012. Milan i Juventus na San Siru utakmicu za 'scudetto'. Da je Milan dobio, pitanje je bi li Juventus te sezone kao neporažena momčad osvojio Serie A.

Aktualni prvaci imali su 1-0, a onda je Sulley Muntari zabio čist gol. Međutim, Buffon je krajnjim naporom to izvadio što je prevarilo suca Tagliaventa.

- Gledao sam u loptu, a ne gol crtu. Nisam u tom trenutku shvatio da je lopta prešla crtu, a da jesam ne bih potrčao to reći sucima - rekao je Gigi talijanskim medijima.

Daleko od toga da je svetac. Iako ga navijači Juventusa takvim smatraju. Recimo, 2000. je bio blizu toga da se nađe iza rešetki.

'Pametni' Gigi riskirao je četiri godine zatvorske kazne jer je, poput nekih naših političara, falsificirao diplomu ekonomskog fakulteta u Parmi.

Platio je tri i pol tisuće eura kazne godinu kasnije i priznao da mu je to najveća pogreška u životu.

Čovjek

Njegove obrane često graniče sa zakonima prirode. Ako pitate Pippa Inzaghija o tome, samo će vam kimnuti glavom.

U finalu Lige prvaka 2003. Milana i Juventusa sjajni je Pippo tukao glavom i već krenuo u proslavu, a onda je Buffon to svemirskom paradom iščupao.

Ispostavit će se, nije mu ni to pomoglo da osvoji Ligu prvaka, Milan je slavio nakon boljeg izvođenja penala.

Ako pak pitate Gigija koja mu je najdraža obrana poslije kraćeg razmišljanja će izabrati ovu.

- Da, definitivno obrana Zidaneu u Berlinu. Što zbog atraktivnosti, što zbog važnosti - opisuje.

Bilo je to u finalu Svjetskog prvenstva 2006. u kojem je Italija poslije penala dobila Francusku.

Znao je kiksati, bez brige. Pamtimo gol Ivana Perišića na San Siru kad smo remizirali s Talijanima 2014. u kvalifikacijama za Europsko prvenstvo u Francuskoj.

Iako ga zovu Superman, i on radi gluposti... Ne libi se zaplakati, emocije ga, priznat će, pokreću na terenu.

You are the legend @gianluigibuffon did everything for Italy, if you do not cry, and you and Italy will be fine in the coming days. pic.twitter.com/Ow95N8weQP — فايز المطيري HFC (@fayez_almotairi) November 14, 2017

Michael Oliver je najbolje to osjetio na svojoj koži u Madridu. Htio ga je Gigi zadaviti golim rukama, no nakon nekog vremena se smirio.

- Pretjerao sam, ali mogao je i on bolje iznijeti tu situaciju - rekao je nedavno.

I to je sve Gianluigi Buffon. Nekima najbolji golman svih vremena, nekima primjer savršenog sportaša, ali prije svega - običan čovjek sa 'sto mana'.

Koji će, eto, na godišnjem odmoru, vezanih ruku zaigrati nogomet na plaži s dječacima.