Manchester United nastavlja skupljati kikseve umjesto bodova. Tek su jedan Cristiano Ronaldo i društvo osvojili kod Newcastlea (1-1), pa su trenutno tek sedma momčad Premier lige. Uz već 19 bodova manje od vodećeg Cityja. Doduše, uz dvije utakmice manjka, ali grdo zvuči i dalje.

Edinson Cavani spasio je i taj jedan bod golom u 71. minuti, a kad Unitedu ne ide, uz trenera prvi u redu za kritike uglavnom je Ronaldo. Portugalac se opet nije previše vidio, a njega i sunarodnjaka Fernandesa kritizirao je Gary Neville. Ne samo zbog igre, već i ponašanja.

- Moraš biti sa suigračima u tim trenucima. Volim Ronalda, on je najbolji kojeg sam vidio u životu, ali nemoj tako bježati s terena. Nije me briga kako si odigrao, ali moraš otići i zapljeskati navijačima nakon utakmice. Pogotovo kad si najbolji igrač na svijetu, i jedan od najvećih svih vremena - rekao je Neville.

- Pričamo o govoru tijela. O tome smo razgovarali i ranije u sezoni kad je Ronaldo otišao s terena nakon utakmica s Evertonom i Watfordom. I u Norwichu. On i Bruno su dva najbolja igrača. Razarajuće je za mlađe igrače kad dvojica najboljih gledaju na sve druge kao da nisu dovoljno dobri. Oni moraju biti poput roditelja, kao djed i baka u ekipi. Ja sam radio ogromne pogreške u Unitedu, ali sam imao sjajne iskusne suigrače koji su me upozoravali na neke stvari, ali su me isto tako znali i zagrliti i ohrabriti. Ne možeš pobjeći na kraju utakmice. Bruno kuka cijelo vrijeme.

Ronaldo, zapravo, može biti i sretan što je tek na kraju utakmice otišao u svlačionicu jer prema svim nogometnim postulatima to se trebalo dogoditi još u 57. minuti kada je neoprezno, a divljački pokupio Frasera. U želji da prvi dođe do lopte punom je snagom udario po protivnikovoj nozi, baš ružan start u kojem su se očitovale i frustracije, a za koji je dobio tek žuti karton...

