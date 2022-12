I svijet ga je upoznao: Gvardiol je najveće otkriće SP-a u Katru

Hrvatska je Joška Gvardiola upoznala prije tri godine. Jak, visok i brz, kao od stijene odvaljen. Zabio je gol Inter Zaprešiću pa tramvajem se zaputio doma. Tada mu je bilo tek 17 godina, zbunjeni putnici pitali su se zašto se igrač Dinama vozi tramvajem. Tko bi samo tada mogao i pomisliti kako gledaju budućeg najskupljeg stopera u povijesti.

Od tog gola Inter Zaprešiću, krenuo je njegov strahovit uspon. Postao je nezaobilazni član prve postave Dinama, lijevi bek ili lijevi stoper, njemu je bilo svejedno. Samo da igra. Brusili su pažljivo svog dijamanta na Maksimiru, gladili i brusili. Kakvo je to čudo od djeteta u Zagrebu, pitali su se europski klubovi. Jedna utakmica bila je dovoljna. Siguran i samouvjeren, sa samopouzdanjem do neba. Taktički i tehnički potkovan, a zreo kao da već godinama igra u vrhunskom nogometu. Ma što tu razmišljati. Kompletni paket. Leipzig ga je platio 19 milijuna eura i osigurao si najveći izlazni transfer u povijesti kluba.

Tri godine kasnije, Joško je jedan od najboljih stopera na svijetu, ali i jedan od najtraženijih. Svoju klasu svijetu i onima koji ga još nisu upoznali, demonstrirao je na Svjetskom prvenstvu u Katru gdje je spasio Hrvatsku protiv Belgije i odveo ju u osminu finala. Jedan 20-godišnjak da igra s takvom lakoćom i elegancijom, nema panike kod njega nikada. Mirno iznošenje lopte i u najtežim trenucima, sve izgleda tako lagano i smisleno.

Više nije niti dvojba hoće li postati najskuplji stoper u povijesti, samo je pitanje hoće li ta cifra ići preko 100 milijuna eura. A vrlo moguće je da hoće. Cijena mu samo raste, stižu pohvale sa svim strana, a hrvatskog dijamanta je španjolska Marca proglasila jednim od otkrića Svjetskog prvenstva! Uz Joška, tu su još Cody Gakpo iz Nizozemske, Mohammed Kudus iz Gane, američki reprezentativac Timothy Weah, sin legendarnog Georgea Weaha...

- Njegove izvedbe u Kataru su izvanredne, on je s 20 godina vođa hrvatske obrane. Branič koji nosi crnu masku osigurao je svojoj momčadi prolaz u osminu finala, ubacivši se ispred Lukakua u posljednjim trenucima susreta. Belgijski gol izbacio bi viceprvake svijeta sa Svjetskog prvenstva - piše Marca.

Na Transfermarktu je drugi najtraženiji nogometaš nakon Cristiana Ronalda, svi žele vidjeti tko je to hrvatsko čudo od djeteta. Na istom portalu vrijedi 60 milijuna eura, no njegova stvarna cijena je puno veća. Chelsea ga je htio dovesti na ljeto za 90 milijuna eura, taj iznos je već sada premalen, a red zainteresiranih klijenata je sve veći.

Na stranu njegove nogometne kvalitete, još fascinantnija je ta prizemnost i skromnost. S maskom na licu izgleda kao da ide u rat, a nakon što ju skine, dođe do izražaja onaj iskreni osmijeh i dječja zaigranost koja ga krasi i dalje. Pa ipak, njemu je tek 20.

- Joško Gvardiol je najbolji hrvatski nogometaš u povijesti s 20 godina. Na njegovom nivou nije bio ni Luka Modrić s 20 godina, Zvonimir Boban, Davor Šuker, Robert Prosinečki, ni Alen Bokšić. S 20 godina nitko od njih nije igrao na ovoj razini. Odgovorno tvrdim da na ovom nivou nitko od njih nije igrao. Gvardiolova najveća vrijednost je što je on svjestan toga. Od većine onih kojima je Bog dao nešto, on nije u komfornoj zoni. On radi na sebi i napreduje. Mateo Kovačić nije svjestan koliko je dobar. Kad sam vidio njegovu majku i jednu emisiju Knjazovu kako je on odgojen momak, siguran sam da neće biti nikakvih izazova - nahvalio ga je Joško Jeličić.

