I to je Druga HNL: Radio od 6 do 14 sati, došao na utakmicu, pa zabio dva gola i riješio derbi...

Stjepan je prije utakmice s Rudešom odradio jutarnju smjenu u jednoj međimurskoj tvrtki, došao s posla, ručao, nije se stigao ni pošteno odmoriti i otišao na utakmicu. Te se poigravao s igračima Rudeša! I nakon susreta pojurio u zagrljaj bratu

<p>Imao sam veliku sreću što ga je pomoćnik <strong>Nikola Goričanec</strong> doveo u klub, jer ga je i sam trenirao. Dečko nakon što je radio od 6 do 14 sati odigra takvu utakmicu! Zaista za svaku pohvalu. On je naš domaći dečko, Međimurec, za kojeg se nadam da ćemo se još neko vrijeme zajedno veseliti, ali bojim se da će nas on uskoro napustiti i preskočiti ovaj rang.</p><p>Izjavio je to za <a href="https://emedjimurje.net.hr/vijesti/sport/3878914/briljirao-stjepan-igrec-medjimurje-bolje-od-rudesa-za-prvu-prvenstvenu-pobjedu/" target="_blank">emeđimurje</a> trener NK Međimurja <strong>Stjepan Vincetić</strong> nakon pobjede 4-0 nad Rudešom.</p><p>Pazite, to je Druga HNL! A junak priče je <strong>Stjepan Igrec</strong> (21).</p><p>On je iz Donjeg Mihaljevca. Međimurskog mjesta, koje je prilikom zanjeg popisa 2011. godine imalo 723 stanovnika.</p><p>Stjepan je prije utakmice s Rudešom odradio jutarnju smjenu u jednoj međimurskoj tvrtki, došao s posla, ručao, nije se stigao ni pošteno odmoriti i otišao na utakmicu. Te se poigravao s igračima Rudeša! I nakon susreta pojurio u zagrljaj bratu.</p><p>U pobjedi 4-0 zabio je dva gola i asisitrao za jedan. Malo je proslavio sa suigračima, ali ne dugo. Jer idućeg jutra u 6 sati opet je morao biti na radnom mjestu...</p><p>U tri utakmice ove sezone postigao je četiri pogotka i ima dvije asistencije.</p><p>Za Donji Mihaljevac je igrao do 18. godine, kada je prešao u četvrtoligaša Dinamo iz Domašinca, gdje je u dvije sezone zabio 19 golova. Sad je u Međimurju... i oduševljava.</p>