I to se dogodilo! Medveščak više nije najbolji u Hrvatskoj

Najbolji hrvatski klub u povijesti Medveščak više nije prvak Hrvatske! Da, dobro ste čuli. Hokejaši Zagreba pobijedili su Medvjede s 4-1 u petoj seriji finala i došli do trećeg naslova u povijesti Hrvatske. Medveščak je suvereno vladao hrvatskim hokejom 11 godina, nisu imali konkurenciju, no ove godine KHL Zagreb se pokazao tvrdim orahom i zasluženo stavili pokal prvenstva hrvatske nakon 23 godine u svoje vitrine.

Ova sezona se sigurno ostati upisana kao jedna od gorih u povijesti Medveščaka. Klub je regularni dio sezone u EBEL ligi uvjerljivo završio na posljednjem mjestu. Upali su u ogromne dugove, Austrijanci su im prijetili izbacivanjem zbog zaostalih plaća prema igračima, a većinu utakmica su odradili amaterski igrači koji su praktički volontirali.

- Mi smo posljednjih tjedana u klubu volontirali. Moram reći da su nas i navijači i igrači ostalih klubova ugodno iznenadili. Dobili bismo ovacije gdje god bismo gostovali, a i igrači bi na nam rukovanju znali čestitati na hrabrosti i borbi. U Bolzanu i Salzburgu smo dobili i nagrade. Poslije utakmice su nas počastili pivom, tortom i kolačima - rekao nam je nedavno Bruno Fičur, krilo Medvjeda.

Medveščak je prije nekoliko godina bio sinonim uspjeha i zajedništva u Hrvatskoj. Punili su Ledenu dvoranu i Arenu, igrali sjajne utakmice u EBEL ligi i KHL-u, no čini se da je druga najjača liga svijeta ipak bila prevelik zalogaj za upravu zagrebačkog kluba. Sudbina Medvjeda i dalje nije poznata, no sigurno je to da više neće nastupati u EBEL ligi jer je klub jednostavno ostao bez financijskih sredstava i bez mogućnosti igranja u Ledenoj dvorani.

Opcija je hrvatsko-slovenska liga, no to je i dalje neizvjesno. Medveščak je sezonu završio sa šest pobjeda i 37 poraza, a ligu su zapečatili sa serijom od čak 26 poraza. Dvoznamenkasti broj golova u njihovoj mreži bio je normalna stvar, a na kraju su primili čak 260 golova, uvjerljivo najviše u ligi.

Kako god bilo, jako je tužno vidjeti Medvjede na konopcima. Godinama su uveseljavali navijače u Domu sportova, ljudi svih generacija su ih dolazili podržavati, no nakon 2009. godine i prvog nastupa u EBEL ligi, klub je u ogromnim problemima i nastavak njihovog novog puta je sasvim nepoznat...