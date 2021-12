Švedski reprezentativac Zlatan Ibrahimović (40) po mnogo čemu je itekako zanimljiv nogometaš, a u velikom intervjuu za Corriere della Sera otvoreno je govorio o brojnim životnim situacijama koje je prošao privatno, ali i profesionalno.

POGLEDAJTE VIDEO: Zlatan Ibrahimović trenira

Napadač Milana istaknuo je veličinu argentinskog čarobnjaka, ali smatra da je Zlatnu loptu ipak ove godine zaslužio poljski reprezentativac. Na vječno pitanje 'Ronaldo ili Messi', Ibrahimović je dao odgovor:

- Obojica su jako talentirani i jaki. Prednost dajem Messiju, s njim sam igrao. Imamo profesionalan odnos. Leo živi za nogomet, ali Zlatnu loptu ove je godine zaslužio Lewandowski - rekao je.

Ibrahimović je godinu dana proveo u Barceloni gdje ga je prije desetak godina trenirao španjolski strateg Pep Guardiola s kojim je bio u lošim odnosima.

- Nikad ga nisam shvatio. Želi isprogramirati sve što radi. Ne voli igrače s karakterom. Stvorio je problem sa mnom, a nije ga znao riješiti. Riješio sam ga ja, tako što sam otišao - objasnio je Ibra koji je 2010. iz Barcelone otišao na jednogodišnju posudbu u Milan.

Kontroverzni menadžer Mino Raiola, jedan od najeksponiranijih nogometnih menadžera na svijetu, dobar je dio svojeg ugleda stekao upravo na račun Zlatana koji za njega ima samo riječi hvale.

- Kada sam doživio ozljedu koljena, razmišljali smo o raznim liječnicima koji bi mogli izvesti operaciju i kao najboljeg smo našli jednog liječnika koji radi u Pittsburghu, ali na kojeg se čeka nekoliko mjeseci. Par dana nakon ozljede Raiola me je zvao i rekao da idemo u Pittsburgh, a tamo me je taj liječnik sa svojim timom čekao u četiri ujutro kako bi me operirao - rekao je.

Ibrahimović se lako odlučio i na najboljeg igrača svih vremena.

- Najjači nogometaš bio je Ronaldo, onaj brazilski. Bio je fenomen. Imitirao sam ga kad sam bio mali. Što se Maradone tiče, on je mitski igrač. Kada sam pogledao dokumentarac o njemu odlučio sam otići u Napoli kao i Diego - donijeti im scudetto.

Ibrahimović je kazao kako se skoro pridružio Napoliju prije nego što se vratio u AC Milan 2019. godine jer je želio oponašati argentinskog velikana Diega Maradonu osvajanjem Serie A s napuljskim klubom.

Ibrahimović se pridružio Milanu po drugi put u prosincu 2019. nakon što je napustio LA Galaxy.

Međutim, Šveđanin je u početku bio u iskušenju zbog mogućnosti da odvede Napoli do svog prvog Scudetta nakon trijumfa s Maradonom 1987. i 1990. godine.

- Gledajući dokumentarac o njemu, odlučio sam se pridružiti Napoliju i učiniti ono što je Diego učinio - osvojio ligu. Bio sam umoran od Amerike i razmišljao sam o povlačenju, ali moj menadžer Mino Raiola je sredio sve s Napolijem. No, tada je vlasnik Napolija Aurelio De Laurentiis otpustio trenera Carla Ancelottija - rekao je.

Ibrahimović je tada upitao menadžera koja je momčad u najgoroj formi, a koju može promijeniti.

- Jučer je Milan izgubio 0-5 od Atalante, kazao mi je Raiola. i tako sam odlučio - kazao je Zlatan.