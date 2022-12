Ibra: Nisam egocentričan, a za Rebića znam za što je sposoban

Švedski reprezentativac i napadač Milana Zlatan Ibrahimović (41) u intervjuu za Milan TV prisjetio se gola koji je zabio s odvezanom kopačkom na asistenciju Ante Rebića te je kazao da nije egocentričan napadač, kako ga većina opisuje.

- Želim pomoći na bilo koji način, takva sam osoba. Nemam veliki ego, ne želim sve sam raditi. Tu sam da bih Milanu dao sve i pomogao suigračima da budu bolji, uspješni i da shvate što rade - rekao je Ibrahimović.

Najstariji asistent za Milanov gol već je neko vrijeme izvan travnjaka zbog ozljede koljena te aktivno radi na oporavku nakon operacije kako bi se što prije vratio nogometu.

- To je rekord za starce, ja se osjećam mladim. Najvažnije je pobijediti u utakmici, a ja ću napraviti sve za svoj tim. Napravim li to kao najstariji, i to je isto u redu. Asistencija je jednako važna kao i gol. Postoje igrači koji više gledaju gol, tako se ne postaje kompletan igrač. Kompletan si kad uspiješ suigrače podići na višu razinu - kazao je.

Foto: Francesco Scaccianoce / IPA

Ibrahimović se u susretu protiv Lazija s razvezanom kopačkom sjurio prema golu nakon čega je na asistenciju Rebića zabio. Gol možete pogledati OVDJE.

- Vezao sam kopačku i stao u pola radnje jer sam vidio da se razvija akcija koja bi mogla dovesti do gola. Napadač sam, utrčao sam u prostor prema golu. Vrlo dobro znam za što je Ante sposoban, dao mi je savršenu loptu. Nije bilo teško zabiti, ali samo zato što sam rano potrčao jer sam vidio da se razvija šansa pa se našao na pravom mjestu za laganu završnicu - rekao je.

Foto: Hasan Bratic

Najčitaniji članci