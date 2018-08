Ibra odbio igrati pa je otišao na koncert Sheerana: Sramotno!

U subotu je La Galaxy Zlatana Ibrahimovića zaradio 'petardu' protiv Seattle Soundersa, a u tom porazu karizmatični Šveđanin - nije sudjelovao. Na umjetno travi, kaže, ne može se igrati nogomet:

- Ne možete igrati, jedino morate gledati kako se ne bi povrijedili, tu se ne smije igrati nogomet. Sramota je igrati tu. Nogomet nije stvoren da bi se igrao na takvoj podlozi - rekao je Ibra.

U MLS-u, Zlatan je odigrao samo 20 minuta na umjetnoj travi u Portlandu i istaknuo kako mu je to bilo 'najgore iskustvo'. 36-godišnji Ibra na umu ima i sedmomjesečnu pauzu zbog operacije koljena, kojoj se podvrgnuo u travnju prošle godine.

Da mu ne bi bilo previše dosadno, uspio je posjetiti koncert Eda Sheraana i s njim razmijeniti dresove:

- Kad je genijalni Ed Sheeran napokon upoznao Boga - u svom stilu napisao je Ibra na Instagramu.

Kao i obično, mnogima se takvo ponašanje nije dopalo, dok ga drugi brane jer je on jednostavno najbolji - zabio je najviše golova, najviše puta je pucao i ima najviše asistencija.

I get it, turf is not ideal. But players getting paid millions and not being willing to play 90 minutes on turf is an absolute joke to me. You have players making minimum in this league who would play bare footed on a pitch full of broken glass and rusty screws. https://t.co/tcPrTrcMWH