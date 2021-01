Nogometaši Milana izgubili su drugu utakmicu u prvenstvu ove sezone nakon što je Atalanta bila bolja s 3-0. Neke taktičke zamisli Stefana Piolija danas nisu upalile pa će bolje znati za ubuduće.

Milan je, iako sa Zlatanom Ibrahimovićem u napadu, a kasnije i s Antom Rebićem i Marijem Mandžukićem u igri, ostao bez pogotka. Nakon dugo vremena Milan je ostao bez gola u protivničkoj mreži, a za komentar nakon susreta zadužen je bio... A tko drugi nego Ibra.

- Danas je puno stvari pošlo po zlu, ne želim se pravdati jer u svakom meču morate izaći na teren i tražiti dobar rezultat, a danas to nismo uspjeli. Sada je najvažnije vratiti energiju i koncentrirati se na sljedeću utakmicu, ali srećom pa je to samo nekoliko dana i imamo priliku da se iskupimo. Nažalost, kada vam nedostaje nekoliko bitnih igrača, a na njihovo mjesto dođu neiskusni, onda možemo reći da smo izgubili samo dvije od 38 utakmica - rekao je Ibrahimović nakon utakmice pa dodao:

- To nije opravdanje, trudimo se i žrtvujemo. Bili smo zimski prvaci, ali to mi ne znači ništa, osim da smo dobro radili. Težak period tek počinje.

Mandžukić je debitirao, nažalost u porazu, ali uspio je zaigrati posljednjih dvadesetak minuta koliko je dobio i Rebić, koji se oporavio od korona virusa. Ibra je otkrio kako Mandžukić ne voli puno pričati te da ga je čak pozdravio na našem jeziku.

- Mandžukić ne priča puno. Pokušao sam ga pozdraviti na slavenskom, na talijanskom jeziku... Trener ga je čak pitao želi li nešto reći ekipi, ali je on to odbio. On nije govornik i to je u redu, vrlo je koncentriran - rekao je Zlatan.

Milan u narednoj utakmici igra kup s Interom, a nakon toga slijedi gostovanje kod Bologne te domaća utakmica s Crotoneom. 'Rossoneri' će trebati i Mandžu i Ibru u najboljem mogućem izdanju.