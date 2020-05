Ibrahimović: Delije su na mene bacale kamenje, bilo je strašno

Ne sjećam se što je bilo s Draženom Ladićem, je li bio suspendiran ili ozlijeđen. Znam da je kad su neredi počeli utrčao s tribina na travnjak, rekao nam je Miralem Ibrahimović, bivši golman Dinama.

Ibra je 13. svibnja 1990. godine trebao biti golman u neodigranoj utakmici protiv Crvene zvezde u Maksimiru.

Foto: Borna Filic/PIXSELL - Izašli smo za zagrijavanje, kao i uvijek, mi smo se zagrijavali iza gola kod južne tribine. Bilo je to najneobičnije zagrijavanje u mojoj karijeri - prisjeća se Ibra pa nastavlja:

- U jednom trenutku sam na golu, a ispred mene za navijačem trči policajac. Bilo je strašno, Delije su me gađale kamenjima, ali nisam osjetio da me nešto pogodilo. Najviše me bilo strah za suprugu i kćerku koje su bile na zapadnoj tribini. Više sam razmišljao o njima nego o sebi.

Foto: Marko Prpić/Pixsell Ibrahimović je uz Bobana, Škrinjara i pokojnog trener Kužea bio jedan od rijetkih dinamovaca koji su se zatekli na travnjaku kad je policija tukla hrvatske navijače.

- Vjeko Škrinjar je dobio pendrekom po leđima. Policajac ga je baš žestoko udario, a bio sam na par metara kad je Zvonimir Boban udario policajca. Mene policajci nisu dohvatili, ali nažalost Vjeku i navijače jesu - rekao nam je Miralem i nastavio:

- Bilo je doista spašavaj se tko može. Ma vidjelo se odmah kad smo izašli na zagrijavanje da situacija nije normalna. Pa policija je navijačima Crvene zvezde dopuštala da krenu s ekscesima. Kao da je bilo jasno da od nogometa taj dan neće biti ništa.

Na kraju su svi igrači Dinama bili otjerani u svlačionicu.

- Tamo smo bili satima, a ja sam i dalje bio zabrinut za suprugu i kćerku. Nisam znao jesu li one dobro, jer smo otjerani u svlačionicu dok je kaos još trajao. Kasnije su došle na mjesto gdje se inače okupljala naša momčad. Laknulo mi je - kaže za kraj Ibrahimović.