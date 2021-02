Budi se zvijer iz Vinjana Donjih. Nakon ne baš bajnog jesenskog dijela sezone u kojem je propustio nekoliko utakmica zbog ozljede, Ante Rebić (27) konačno igra na vrhunskoj razini.

Kod njega su volja i želja uvijek bili neupitni, ali jednostavno ga nije išlo. Grizao je po svojoj lijevoj strani, ali gol ga nije htio. Prošle godine u ovo vrijeme Ante je doživio preporod u Milanu, a to mu se ponovilo i sada.

Nakon gola u pobjedi nad Bolognom (2-1) u prošlom kolu, hrvatski reprezentativac je oduševio u pobjedi protiv Crotonea (4-0) kada je zabio dva gola u 69 sekundi. Prvi je zabio u 69. minuti nakon ubačaja Hakana Calhanoglua iz kornera, a samo minutu kasnije 'rossoneri' su odjurili u novi napad, ubačaj je došao s desne strane, a Rebić je zabio nogom iz okreta.

Navijači Milana i Stefano Pioli su ga konačno dočekali, a talijanski mediji sipaju hvalospjeve na njegov račun jer Ante opet djeluje nezaustavljivo. I to je za Rossonere došlo u pravom trenutku jer im je ovakav Ante prijeko potreban u velikoj borbi za naslov koju vode s Juventusom i Interom.

- Rebić i Ibrahimović postigli su po dva gola za pobjedu i tako na prvo mjesto Serie A vratili Milanić. Rebić se vratio, opet je našao ubojitost koja ga je krasila prošle godine - piše Gazetta dello Sport.

- Prvi je bio kopija onog protiv Lazija, kada je zabio glavom nakon petomjesečnog posta. Drugi je bio ljutiti okret, kojim kao da je otresao prvi dio sezone u znaku ozljeda i korone. To je iskoristio Rafael Leao, koji je igrao kao i Rebić prošle sezone. Zato je Anti prijetila klupa, jer osim Portugalčevog booma, tu je sada i Mandžukić. Međutim, Rebić se vratio sa svojim uobičajeno sjajnim tajmingom

Ova sezona je preslika prošle sezone. Rebić je došao prvo na posudbu iz Eintrachta, ali nikako se nije uspio prilagoditi. U prvom dijelu sezonu se mučio s formom, nije se mogao adaptirati na koncepciju igre pa se preporodio u siječnju. U drugom dijelu sezone bio je najbolji igrač kluba te do kraja sezone utrpao 12 golova, a Milan je otkupio njegov ugovor.

- Na početku ove sezone ozljede i koronavirus spriječili su ga da ponovi takve brojke, ali sada se diže i vraća s tri gola u dvije zadnje prvenstvene utakmice za ukupno četiri zgoditka. Ne zaboravimo da je zato ove sezone u sjajnoj asistentskoj formi. Do sada je namjestio čak osam golova. Ante pouzdan i hladan. Što je pod većim pritiskom, to igra bolje. On je betonski dio ove momčadi Milana, on je Razarač Ante - pišu Talijani.

Mario Mandžukić i Tomori pojačali su Milan u zimskom prijelaznom roku, ali najveće pojačanje za 'Rossonere' je Ante Rebić koji se konačno vrati u vrhunsku formu.

- Rebić je protiv Crotonea harao po lijevoj strani. Opet je bio onaj stari. Ne samo zbog dva gola koja je zabio, nego i po presingu kojim suparnicima uzima loptu onako kako smo navikli od njega. Sjajna vijest za Milan je što se Rebić vraća u formu igrača odluke kada je to Milanu najvažnije, pred napad na Scudetto i Europa ligu.

Na krilima Ibre i Ante, Milan je opet skočio na prvu poziciju, a ako njih dvojica nastave ovako trpati, snovi o naslovu bi nakon 10 godina čekanja napokon mogli postati java za navijače Milana. Ibrahimović je konstantan cijelu sezonu, a Ante se napokon vratio na staru razinu. Nešto što su Rossoneri jedva dočekali.