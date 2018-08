Ibrahimović ošamario igrača, ali je prošao bez suspenzije...

Proteklog vikenda odigrano je 26. kolo Američke nogometne lige, a Zlatan Ibrahimović još je jednom zabio gol, ovoga puta u gradskom derbiju klubova iz Los Angelesa koji je završio bez pobjednika (1-1), a osim gola, ponovno je pokazao svoju prgavu stranu.

U jednom trenutku utakmice došlo je do sukoba igrača dvaju klubova, a glavni akter bio je temperamentni Šveđanin koji je ošamario protivničkog nogometaša Leeja Nguyena.

Na opće čuđenje nogometaša Los Angelesa, glavni sudac te utakmice Ibrahimoviću je dodijelio 'samo' žuti karton, a Vodstvo MLS-a je najavilo kako će pokrenuti istragu protiv Ibrahimovića te ga naknadno kazniti, ako za to bude materijala.

Par dana nakon incidenta iz Američkog nogometnog saveza objavili su kako je Ibra kažnjen novčano, ali ne i suspenzijom što baš i nije ‘sjelo’ čovjeku koji je taj šamar i osjetio.

On se oglasio nakon takve odluke Saveza te je putem svog službenog Twitter profila pomalo ironično komentirao cjelokupnu situaciju.

Not too sure about the rules @MLS but I guess slapping other players is ok these days #mls #LAvLAFC https://t.co/exIzahgKBV