Većina nogometaša je s 39 godina već u mirovini, neki skupljaju posljednje plodove svog rada u egzotičnim zemljama igrajući za 'žnj' klubove, a netko fizički izgleda kao da je u dvadesetima, vratio se u reprezentaciju i najbolji je igrač Milana. Taj netko je Zlatan Ibrahimović (39).

Nevjerojatni Šveđanin u 40. godini života igra svoju 21. profesionalnu karijeru. Ipak, u veteranskim godinama je, ozljede su sve učestalije pa je ove sezone odigrao tek jednu utakmicu. Doduše, pravo je čudo što je u 40. godini života i dalje u vrhunskom nogometu, a za to je zaslužna nevjerojatna genetika, fizička sprema, prehrana i jedna vrlo bitna osoba u njegovu životu.

Ibrahimović je prije četiri godine imao tešku ozljedu zbog koje su mu mnogi prognozirali kraj karijere, ali Zlatan se nije predavao. U rekordnom roku se oporavio, a za to je najzaslužniji kirurg Freddie Fu. On je omogućio Šveđaninu da i u veteranskim godinama igra kao da je u 20-ima te mu je spasio karijeru, jako ga je cijenio, no nažalost, preminuo je u SAD-u nakon borbe s rakom.

Ta vijest rastužila je Zlatana koji se na Instagramu oprostio od Fua.

- Freddie Fu dao mi je drugu šansu u karijeri. Još sam uvijek na vrhu zahvaljujući njemu. Dugujem mu sve. Hvala ti, Freddie Fu, počivaj u miru - napisao je Šveđanin.

Fu je rođen u Hong Kongu, a u SAD-u je radio dugi niz godina. Bio je jedan od najpoznatijih kirurga te je dobio brojne nagrade. S Ibrahimovićem se prvi put susreo 2017. godine kada je on igrao za Manchester United. Šveđanin je tada pretrpio tešku ozljedu koljena, bio je upitan nastavak karijere, a operirao ga je upravo Fu koji mu je spasio karijeru.

Nakon svega šest mjeseci Zlatan je opet bio na travnjaku, nedugo nakon toga otišao je u L.A Galaxy, a već treću sezonu zaredom igra u Milanu gdje će proslaviti 40. rođendan.