Ibrahimović slavi 38. rođendan: Pa i Hrvatska je dio moje krvi!

Pred kraj davnih devedesetih jedan nam je američki kolega o abnormalnoj, sumanutoj popularnosti Michaela Jordana rekao: "Da ga padobranom spuste na Južni pol u roku od dvije minute petsto pingvina bi ga tražilo autogram".

Danas 38. rođendan slavi nogometaš koji u svom sportu nikada nije bio, niti će biti ono što je Jordan u košarci, ali popularnost im je 'tu negdje'. Za Zlatana Ibrahimovića valjda znaju i ona najizoliranija plemena u Amazoni.

Foto: Elmar Kremser/DPA/PIXSELL

U naponu snage Zlatan je bio jedan od najboljih na svijetu, ali popularnost je otišla u 'sumanute' sfere zbog onog neobjašnjivog, a na prvu primjetnog: 'faktora x'. Karizma. Ibro je ima kao malo tko. Šveđanin, a sin Bosanca i Hrvatice. Skoro dva metra, a jezičina od barem metar i po'.

Rodio se 3. listopada 1981. u Švedskoj, u Malmöu. Šefik Ibrahimović i Jurka Gravić četiri godine ranije krenuli su trbuhom za kruhom. Ne sluteći da će četiri godine kasnije postati roditelji djeteta koje će pak postati jedan od najpoznatijih sportaša ikad.

Evo deset najboljih izjava (u komentarima slobodno dodajte vaše najdraže Zlatanove citate; sam Bog zna da ih ima na stotine) velemajstora koji je oduševljavao Malmöu, Ajaxu, Juventusu, Interu, Barceloni, Milanu, Paris Saint-Germainu i Manchester Unitedu, a danas je 'Kralj Amerike' u LA Galaxyju.

1. 'Ako zamijene Eiffelov toranj jednako velikom Zlatanovom statuom onda možda ostanem u PSG-u'.

2. 'Što sam kupio ženi za Valentinovo? Ništa. Pa ona svaki dan dobiva najljepši poklon: Zlatana'.

3. 'Sa 17 godina Wenger me zvao na probu u Arsenal. Odgovorio sam mu kratko: 'Zlatan ne ide na probe'.

Foto: Anne-Marie Sorvin

4. 'Švedska je ispala, znači više nema smisla dalje gledati prvenstvo. Je**š Svjetsko prvenstvo bez Zlatana'.

5. 'Jako mi je drago zbog Modrićeve Zlatne lopte. Majka mi je Hrvatica, to je dio moje krvi'.

Foto: Instagram

6. 'Ne znam puno o novim suigračima u PSG-u, ali jedno je sigurno: oni svi jako dobro znaju tko sam ja'.

7. 'Dragi Los Angeles, nema na čemu' (*oglas koji je dao u Timesu kad je došao u LA Galaxy)

8. 'Guardiola je mene koristio kao da sam Fiat. A kad kupiš Zlatana onda imaš: Ferrari. U koji je on htio točiti dizel'.

My favourite team of all time. I only have to decide the coach. Maybe will be Zlatan pic.twitter.com/MvRN5krxPc