Ibričić: Hrvatska je napravila reklamu za cijeli Balkan. Valjda će i Hajduku više doći ta titula

Nastupam ovdje sigurno od 2008. od dolaska u Hajduk. Tada sam igrao prvu godinu. I stvarno mi je žao da je došao kraj. Jer ovi ljudi pokazuju da nešto treba ovome gradu, rekla je legenda Hajduka i HNL-a, a na Štefanje na Gripama kapetan Kaurija Senijad Ibričić.

- Uvijek što god se igra, ideš pobijediti. Tako i danas. Bitno je da se igra i da su ljudi zadovoljni.

Kakve su impresije sa zadnjeg turnira? Što očekivati od Hajduka u sezoni?

- Mislim da ovog nema nigdje. Rekao sam to milijun puta. Vidi se da se puno toga dobrog događa i svi priželjkujemo titulu i da će to doći.

Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Hrvatska je bila treća na svijetu.

- Treba im skinuti kapu. Biti treći na svijetu malo tko može s naših prostora. Svi trebamo biti ponosni, napravili su reklamu za cijeli Balkan.

Gdje ćete biti iduće godine u ovo vrijeme?

- Nadamo se opet ovdje, ali pod drugim nazivom turnira.

Na Gripama je i bivši hrvatski reprezentativac Ivan Klasnić. Kako objasniti ovoliku posjećenost u nezahvalno, blagdansko doba kada su ljudi s obiteljima?

- Svaka čast koliko ljudi je došlo za ovu humanitarnu akciju. Mogli smo napuniti i još više. Ja sam pozvan i rado sam došao.

Pratili ste Hrvatsku na SP-u, kako ste zadovoljni?

- Prezadovoljan sam, mislim svaka njima čast što su napravili. Svaka čast Daliću.

Postoji li temelj za budućnost reprezentacije?

- To ćemo vidjeti jer smo do sada sve super napravili. Što će biti to ćemo vidjeti. Svaka njima čast.

Foto: Milan Sabic/PIXSELL

Među "nenogometnim gostima" je i zlatni vaterpolist Jerko Marinić-Kragić.

- Šteta što spektakl nije mogao biti i u Spaladium Areni. Veliki broj ljudi je tu. Šteta što je zadnji turnir i što dogodine nećemo gledati isto. Zahvaljujem se svima koji su došli - rekao je.

- Navikao sam, ovo je predivan događaj s predivnom idejom i humanitarnim namjerama. Pratimo se, velik broj imena dođe u Split i to taman u blagdansko vrijeme, to je predivno. Split je specifična sredina koja živi sport. Zna se što je nogomet, uživa sve veću popularnost iz dana u dan, iz godine u godinu. Split je znao prepoznati velika natjecanja, imena i to je to. Najsportskiji grad na svijetu i zna poštovati veliki događaj.

Najčitaniji članci