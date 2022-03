Ibričić najavio najveći hrvatski derbi: Mislim da Hajduk nije bio bolji u posljednjih deset godina

Hajduk i Dinamo danas igraju najveći hrvatski derbi! Ovakva atmosfera oko Hajduka i općenito HNL-a već jako dugo nije viđena, cijeli stadion odavno je rasprodan, a kartu je nekako ugrabio i legendarni nogometaš 'bilih' Senijad Ibričić. Pa, kako se uopće nogometaš Domžalea usred sezone našao u Splitu?

- Sasvim slučajno. Prošlo kolo sam dobio crveni karton i imam vikend slobodan i normalno da nisam mogao ovo propustiti ovu euforiju u Splitu. Sve me ovo podsjeća na 2009. kada je bilo slično. Uzeo sam sina i rekao sam mu: "Idemo navijati". Nadamo se pobjedi Hajduka - rekao nam je Ibričić.

Bosanskohercegovački nogometaš ima iskustva s rušenjem 'modrih'. Bilo je to u 8. kolu sezone 2008./2009. kada su Gabrić i on na Maksimiru odveli Hajduk do pobjede. Za golove im je asistirao Nikola Kalinić.

- Danas bi potpisao 2-0 iako mislim da će biti teška utakmica, ali nekako vjerujem da će naši igrači uz pomoć punog stadiona pobijediti 1-0.

Dambrauskas je od dolaska forsirao formaciju s tri stopera, no danas je odlučio krenuti s četiri u posljednjoj liniji.

- Drago mi je da je naš trener promijenio formaciju s četiri u obrani, mislim da ćemo biti puno bolji i konkretniji prema naprijed. Mislim da će Dinamo danas biti povučen, ali isto tako da će Hajduk uspjeti.

Odmah napasti Dinamo svim silama ili?

- Mislim da bi bilo bolje da Hajduk bude mudar, da ne bude kao s Rijekom, nadam se da smo iz te utakmice nešto naučili i da će danas Hajduk biti pravi i odigrati 90 minuta kako treba.

Hajdučka priča u ovoj sezoni?

- Ovo što su napravili u zadnje vrijeme u Hajduku, mislim da je to prava priča, navijači su to prepoznali. Dolaze igrači iz Liga petice. Mislim da Hajduk nije bio nikad bolji u deset godina.

Kako se nogometaš osjeća na Poljudu u ovakvoj atmosferi?

- Nema ništa ljepše, jedva sam došao do karata. To vam sve govori. Igrači mogu biti ponosni i sretni to doživjeti. Nema ništa bolje nego igrati pred punim Poljudom i trebali bi zahvaljivati Bogu svakog dana na tome.