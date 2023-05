Ibričić: Perišić, Džeko i ja na Poljudu? Nikad ne reci nikad...

"Meni se čini da je sada situacija ista kao što je bila 2010. godine, kada smo isto igrali finale Kupa sa Šibenikom. I tada smo se dugo borili za vrh ljestvice i na koncu bili drugi, i tada smo osvajanjem Kupa spašavali sezonu, samo se tada igralo na dvije utakmice, a sada se igra jedna" – kaže nam Senijad Ibričić, ljubimac navijača Hajduka koji je u oba finalna susreta sa Šibenikom zabio gol i širom otvorio vrata osvajanju Kupa.

U Splitu je Hajduk slavio 2-1, najprije je zabio Mario Tičinović na ubačaj Ivana Strinića tek što je ušao u igru, Šibenik je poravnao preko Ermina Zeca koji je zabio iz penala. Konačnih 2-1 postavio je Ibričić, koji je pospremio jedan odbijanac u praznu mrežu.

- Znali smo da će biti teško u uzvratu, nasreću Ante Vukušić je zarana zabio, a ja sam dovršio posao u sudačkoj nadoknadi za naše veliko slavlje. Imali smo odličnu momčad, atmosfera je bila sjajna a iznad svega pokojni Stanko "Špaco" Poklepović zbog kojeg mi je bilo najdraže što smo osvojili trofej. Ako ga je itko zaslužio, on ga je zaslužio...

Sezonu potom Hajduk je izborio nastup u Europskoj ligi preko Dinama iz Bukurešta i Uniree, bio je to zadnji put da su bijeli igrali skupinu nekog od europskih natjecanja.

. Eto, neka i to bude poveznica, neka i ove sezone osvoje Kup a sljedeće prođu u skupinu Konferencijske lige. Ja im to od srca želim, kaže Ibričić i dodaje:



- Nažalost, svi mi ovisimo o ždrijebu, ali mora se jednom i ždrijeb otvoriti. Koliko vidim klub je jako dobro posložen, financije, ljudi, momčad... nadam se da je sljedeća sezone ta u kojoj će napraviti i europski iskorak.

Obzirom da je Ibričić sportski direktor, upitali smo ga i za praksu Hajduka koji u zadnje vrijeme pred kraj karijera vraća svoje igrače na Poljud.

- Podržavam tu praksu, to je sjajno. Žao mi je što se ja nisam mogao vratiti, što me Marjan Pušnik nije želio, ali vjerujem da je povratak iskusnih igrača pravi potez. I to ne samo onih koji rade razliku na terenu, kao što to radi Livaja, nego i svih ostalih, jer oni i te kako utječu na odrastanje mladih igrača, a to je neprocjenjivo...

Navijači sanjaju povratak Ivana Perišića, a Ibro je u više navrata spominjao mogućnost da njegov veliki prijatelj Edin Džeko odigra sezonu na Poljudu. Perišić, Džeko, Livaja, Krovinović na terenu, Ibričić u fotelji sportskog direktora, kakva bi to ludnica bila...

- A tko sretniji od mene... Znate da smo nas obojica vezani uz Dalmaciju, da želja postoji, ali koliko dobro Džeko i dalje igra i zabija... Ne znam, vidjet ćemo, mogu samo ponoviti ono što uvijek govorim na tu temu, daj Bože da se ostvari. A ako me pitate kolika je mogućnost, mogu samo reći nikad ne reci nikad – zagonetno se nasmijao Ibro i dodao:

- Daj Bože da Hajduk u budućnosti bude mogao dovoditi igrače poput Perišića i Džeke, pa makar i pred kraj karijere...

O finalu na Rujevici kaže samo da očekuje sigurnu pobjedu Hajduka:

- Trenutno sam na odmoru, Rijeka mi je blizu i dolazim sa suprugom i djecom dati podršku Hajduku i proslaviti osvajanje Kupa. Prilika je tu i nadam se da će je iskoristiti jer imaju i bolje pojedince a i bolji su kao momčad...