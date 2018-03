Ibrin i Pogbin 'drugi otac' pod istragom: Muljao oko poreza?!

Protiv menadžera mnogih svjetskih igrača, Mina Raiole, podignuta je optužnica za utaju poreza, javljaju talijanski mediji.

Kontroverzni Talijan odrastao je u Nizozemskoj, gdje se počeo baviti menadžerskim poslom. Nizozemske vlasti sumnjaju da je Mino Raiola preko svoje tvrtke utajio porez između 2014. i 2017. godine.

- To nije moja stvar. Ako su moji igrači koristili olakšice, ja ih nisam prisiljavao na to. Uopće me ne brinu ove optužbe oko poreza. Uvijek sam se ponašao korektno poštujući zakon zemlje u kojoj živim. Nisam nizozemski građanin, živim u Monaku i nemam nikakve veze s Nizozemskom - kratko je prokomentirao Raiola.

Tvrtka glasi na njegovog prijatelja, ali ju koriste isključivo njegovi klijenti.

Sumnja se da je Raiola prikrio neke tokove novca kako bi platio manji porez na svoje poslove u vezi transfera.

Njegovi igrači su do sada ostvarili transfere ukupne vrijednosti 437.000.000 eura.

Pod velom tajne je transfer Paula Pogbe iz Juventusa u Manchester United. Navodno je Raiola na ime tog transfera od Juventusa inkasirao između 30.000.000 i 40.000.000 eura, a prijavio je znatno manje.

Među Raiolinim najpoznatijim klijentima su spomenuti Pogba, Zlatan Ibrahimović, Romelu Lukaku, Mario Balotelli...