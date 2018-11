Ide trica, juri Cedevita! Stotka za pobjedu nad Albom Berlin...

Početak kao iz snova. Rešetali su Vitamini koš Albe kao da su na bojnom polju. Trica im je u prvoj četvrtini bila nevjerojatnih 6 od 8 što je vitamintastično, a četvrtinu su završili s prednošću od čak 21 razlike!

Sjajno su vukli Bell, Bošnjak i Benite koji su zajedno zabili svih šest trica i to bez greške. Druga četvrtina krenula je na isti način, ali onda su malo stali. Alba se počela približavati, a Vitamini bi ih onda opet ušutkali s jednom lijepom tricom. Na poluvremenu su im utrpali čak 61 koš. Sve im je išlo, igrali su sjajnu obranu i bez problema zaustavljali protivničke centre koji su im toliko nereda napravili u prvoj utakmici.

A onda drugi dio za zaborav. Alba se uozbiljila, a Cedevita je stala, i eto problema. Haubice su zakazale, išlo se na slijepo u prodore bez ikakvih akcija. Stigli su Nijemci na -6 minutu prije kraja, ali uspio se hrvatski prvak pribrati i odraditi utakmicu do kraja za konačnih 109-102.

Najbolji kod Cedevite bili su Benite sa 17 koševa i sa sjajnom tricom 5 od 7. Cobbs je utrpao 20 uz devet asistencija, dok je Bell utrpao 14, a Pullen 15. To je velika moć ove Cedevite u odnosu na prijašnje sezone. Napokon imaju tu napadačku moć sa svih strana koja im je falila, a dolaskom Pullena je ta moć dodatno porasla.

Sve je to trebalo ukomponirati, no Sito Alonso se nije baš iskazao. Zato je tu stigao Slaven Rimac koji je uspio to posložiti da na nešto liči. No, treba tu još puno rada, a naročito u završnici. Bilo je to spašavanje žive glave nakon velikog vodstva od 28 razlike koje su prosuli, no Nijemci na svu sreću nisu uspjeli to iskoristiti. Vitamini su u prvom poluvremenu ubacili čak 61 koš, a onda su primili 64 u drugom.

Trica im je u prvom dijelu bila fantastična, a na kraju su utakmicu završili sa 12 pogođenih iz 25 ispaljenih pokušaja...

U pomlađenom sastavu Albe, gdje su nedostajali najbolji igrači, je najbolji bio Mattisseck sa 16 koševa. Cedeviti je to četvrta pobjeda iz sedam susreta u EuroCupu, a Alba je na omjeru 5-2. Sljedeća utakmica je na rasporedu protiv Arke za tjedan dana u Domu sportova, što je ujedno i zadnje kolo grupne faze. Vitamini su s ovom pobjedom i službeno osigurali prolazak u daljnju fazu EuroCupa.