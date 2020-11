Ideja je stara dvije godine, bivši predsjednik Osijeka Meštrović je to predložio, a sad se događa

<p><strong>Davor Šuker,</strong> predsjednik HNS-a, je na samitu Crodiaspore izjavio:</p><p>- Samo nam treba jedan veliki sastanak političara, Dinama, HNS-a, Uefe i Fife, te prijava na natječaje EU fondova.</p><p>Šuker je itekako za ideju da Crodiaspora financijski pomogne gradnju stadiona u Hrvatskoj.</p><p>Crodiaspora je organizacija koja pomaže okupiti sve Hrvate iz cijeloga svijeta kroz konferencije, seminare, webinare... Ove su godine ugostili Šukera i izbornika U-19 reprezentacije Josipa Šimunića, a tema je bila nacionalni stadion. Obje strane žele više uključiti dijasporu u hrvatski sport, ne samo igranjem (potomaka) iseljenika za reprezentaciju, nego i logistički, pa i da pomogne financiranju stadiona.</p><p>A ideja, da dijaspora financira nacionalno stadion stara je oko dvije godine. O takvoj je ideju u ljeto 2018. godine pričao tadašnji predsjednik Osijeka, a danas predsjednik investitora - Udruge škole nogometa NK Osijek <strong>Ivan Meštrović.</strong> Kad pišemo predsjednik investitora Udruge škole nogometa NK Osijek, naravno mislimo i na stadion i kamp na Pampasu.</p><p>- Jedno od rješenja je Crowdfunding dijaspore za izgradnju nacionalnog stadiona kao interaktivnog spomenika raseljenoj <strong>Hrvatskoj.</strong> Obitelji bi donirale novac kroz jednu web-platformu, skroz transparentnu, a na svakoj bi sjedalici novoga stadiona bilo ugravirano ime njihovog pretka koji je napustio Domovinu i godina kada je to bilo. Zamislite transparentnu web platformu na kojoj je svaka donatorska obitelj vidljiva, svaka priča o odlasku njihovog pretka iz Lijepe naše zapisana, udaljenost njihovog današnjeg doma od stadiona navedena.... I sve to ispisano na sjedalici na koju će netko sjesti i to čitati. Također, interaktivni 3D rendering stadiona na kojem možete naći sjedalice s pričama po prezimenu, mjestu odlaska iz Hrvatske ili mjestu dolaska u novi život - rekao je u jednom intervju prije dvije godine Meštrović i dodao:</p><p>- Imali bismo stadion kapaciteta od 35 do 50.000 ljudi kojega bi kasnije i Hrvati iz dijaspore obilazili, razgledavali, gdje bi cijeli svijet vidio jedan novi pristup Crowdfunding.Vi ste svjesni da više od 4 milijuna Hrvata živi izvan Domovine, a oni su i najveći ulagači u Republiku Hrvatsku. Podatak za 2017. je da su uložili više od 2 milijarde eura. Sve su to tužne priče u kontekstu raseljavanja, a mi bismo na ovaj način napravili spomenik hrvatskoj dijaspori i to onim prvim pokoljenjima koja su napustila Hrvatsku dvadesetih, tridesetih, pedesetih godina prošloga stoljeća.</p><p>Crowdfunding je inače način prikupljanja sredstava putem donacija, većinom malih iznosa, od velikog broja ljudi. Crowdfunding mijenja ideju tradicionalnog investiranja, koristeći internet kako bi razgovarao s tisućama, ako ne i s milijunima potencijalnih donatora. Oni koji traže sredstva postavit će profil svog projekta na nekoj platformi koja omogućuje donacije. Zatim će koristiti društvene medije za oglašavanje tog projekta.</p><p>Meštrović nam je u jednom razgovoru još rekao:</p><p>- Taj bi stadion bio spomenik ne samo prošlosti, već i sadašnjosti, budući da taj nesretni trend iseljavanja postoji i danas. I ja sam hrvatska dijaspora. I prvi ću donirati sredstva za takav nacionalni stadion.Takav bi stadion bio nešto jedinstveno.</p><p>Ideja je dijaspora financira dio izgradnje stadiona je odlična, sad se o njoj sve više priča, a doista je vrijeme da se nešto pokrene. Osijek će u lipnju 2022. imati novi, supermoderni stadion, a takav stadion zaslužuje i Hrvatska. Mi smo druga reprezentacija svijeta. Naravno, novi dom zaslužuje i Dinamo, Maksimir je u jako lošem stanju. Neka se grade novi stadioni, za početak jedan, a onda drugi i tako dalje...</p>