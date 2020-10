Igor Cvitanović: Dinamu su ključ utakmice s Austrijancima, šteta što je Rijeka pala u završnici...

Dinamo nije dobro izgledao prvo poluvrijeme, ali je očito da je Zoran onda napravio dobre izmjene. Drugo je poluvrijeme bilo puno bolje. Vjerujem da "modri" imaju dobre šanse da prođu dalje, kaže Igor Cvitanović

<p>Pratio je bivši trener Istre 1961 pozorno obje utakmice. Prvo je na Rujevici gledao sraz <strong>Rijeke i Real Sociedada</strong>, a onda je na TV-u pratio <strong>Dinamo i Feyenoord. </strong>Dakle, pogledao je oba svoja bivša kluba na startu Europske lige.</p><p>- Već je nakon ždrijeba bilo jasno kako je Rijekina skupina dosta teža. Rijeka me ugodno iznenadila protiv jednog jakog Sociedada. Izgledala je jako dobro - rekao je na početku Cvitanović i nastavio:</p><p>- Da je Lončar zabio gol za 1-0, da su zabili prilike koje su morali, utakmica bi sigurno otišla u drugome smjeru. Vjerujem kako bi onda Rijeka sigurno ostala neporažena. Šteta što im je pala koncentracija u sudačkoj nadoknadi. Sociedad je dovoljno kvalitetan da takvu situaciju iskoristi, ali Riječani mogu biti zadovoljni sa svim osim s rezultatom. Ovo je jako teška skupina, mislio sam da će Napoli i Sociedad biti izraziti favoriti, a onda se odmah dogodilo iznenađenje. Rijeka bi također mogla nekoga iznenaditi.</p><p>Na Rujevici je bio jedan gol, u Maksimiru je završilo 0-0.</p><p>- Realno, gledajući sve, to je na kraju realan rezultat u Zagrebu - rekao je Igor Cvitanović.</p><p>Žali zbog same završnice utakmice u kojoj je Dinamo imao igrača više.</p><p>- Prvo poluvrijeme nije bilo dobro, to je jasno. Ali, <strong>Zoran Mamić </strong>je napravio dobre izmjene. Drugo je poluvrijeme bilo puno bolje, pogotovo posljednjih 20-ak minuta. Šteta što Dinamo nije iskoristio situaciju 11 na 10. No, ne treba biti nezadovoljan s ovih 0-0. Dinamova će skupina očito biti jako izjednačena, pokazala su to dva remija u prvome kolu.</p><p>Pitamo Cvitu tko mu se najviše dopao od igrača Dinama?</p><p>- Na <strong>Livakovića</strong> ne treba trošiti riječi. Njegov je potez spasio utakmicu, spasio Dinamo. Sve bi otišlo u krivom smjeru. Majer i Ivanušec su dobro kombinirali u vezi. Petković je ulaskom razbudio momčad, a obrana je djelovala dobra nakon početnih nesigurnosti. Sve u svemu, Dinamo je na mene ostavio dobar dojam - kaže <strong>Cvitanović</strong>, koji se okrenuo i nastavku natjecanja.</p><p>- Očito je da će za Dinamo biti ključne dvije utakmice protiv Wolfsbergera u 3. i 4. kolu. Te se dvije utakmice moraju dobiti. <strong>CSKA </strong>nije dobio Austrijance i Dinamo u ta dva sraza mora uzeti šest bodova. To je ključ prolaska - za kraj će najbolji strijelac u povijesti maksimirskog kluba.</p><p> </p>