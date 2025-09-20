Dinamo slavio na Poljudu, dok Pamić "razvaljuje" Hajduka i trenera Garciju! Kritike pljušte, Splićani u krizi bez ideje i prilagodbe
Igor Pamić: Hajduk je smiješan 20 godina i smiješan će ostati
Pobjeda Dinama nad Hajdukom od 2-0 na Poljudu u derbiju sedmog kola HNL-a, nije ostavila ravnodušnim bivšeg hrvatskog reprezentativca, trenera Karlovca 1919 Igora Pamića. On je bez dlake na jeziku iznio svoje viđenje stanja u splitskom klubu, a njegova izjava odjeknula je sportskom javnošću. Pamićeva kritika seže dublje od jednog poraza. On tvrdi da je problem sustavan i dugotrajan.
- Hajduk je smiješan, bio i smiješan će ostati. Dinamo je takav kakav je, ali danas je dominirao s dva prekrasna gola. Ono što sam ja vidio i jednostavno da ovdje ja ne vidim nikoga tko može Dinamo zaustaviti. Hajduk je smiješan već dvadeset i toliko godina. Ja volim Hajduk kao klub. Poštujem ih, ali oni jednostavno ne znaju pobijediti utakmicu - oštar je bio Pamić u intervjuu za Net.hr, ističući kako Dinamovoj dominaciji ne vidi kraj.
Pobjedom u derbiju, za koju su zaslužni strijelci Arber Hoxha i Monsef Bakrar, Dinamo je pobjegao Hajduku na tri boda prednosti, produbivši krizu Splićana koji su prije toga remizirali s Rijekom i izgubili od Varaždina.
Oštro po treneru: "Garcia nema pojma"
Posebnu je kritiku Pamić uputio treneru "bilih" Gonzalu Garciji, zamjerajući mu taktičku krutost.
- On misli da je majstor, a on nema pojma, Garcia pojma nema. Moraš, ako vidiš da nisi u stanju odgovoriti na zahtjeve utakmice, odustati od svoje ideje i prilagoditi se. E, to je danas falilo Hajduku, a Dinamu ne - rekao je.
Smatra da je upravo ta nemogućnost prilagodbe ključni razlog poraza pred 32.000 gledatelja na Poljudu, dodavši kako je očekivao da će Dinamo voditi 2-0 već na poluvremenu.
Pamić zaključuje kako Hajduk, unatoč budžetu kojim bi mogao parirati Dinamu, donosi krive odluke, poput forsiranja stranih trenera koji ne razumiju mentalitet kluba.
