Tudor je potezom iznenadio i francuske novinare: 'Igore, sad se konačno možete nasmijati!'

Nekoliko minuta ranije izbacio je momčad vrijednu gotovo 900 milijuna eura, no pred kamere je došao u svom standardnom izdanju. Ozbiljnog izraza lica, bez trunke euforije.

- Pa Igore, sada se konačno možete malo nasmijati. Izbacili ste PSG - konstatirao je novinar.

Uz mali nagovor, Igor Tudor konačno se nasmijao i otpustio kočnice. Bilo je više nego očito koliko mu znači ova pobjeda. S Marseilleom je u spektakularnoj utakmici izbacio PSG (2-1) iz osmine finala francuskog kupa. Velodrome je bio krcat, gotovo je eksplodirao nakon što je Malinovski zabio za 2-1, a kako tek opisati scene nakon posljednjeg sučevog zvižduka. Svi su bili na nogama, igrači pjevali s navijačima, tresao se cijeli stadion.

Foto: ERIC GAILLARD/REUTERS

Bila je to noć za pamćenje francuskog velikana koji je godinama u sjeni PSG-a, no jedan karizmatični Hrvat ne samo da je uspio preporoditi klub, već ga i pretvoriti u ozbiljnog giganta koji bi mogao pomrsiti planove bogatašima iz Pariza ove sezone. Iz jednog natjecanja su ih izbacili, a pušu im za vratom i u prvenstvu gdje će trajati bitka do samog kraja.

- Bila je to sjajna utakmica. Igrači su umrli na terenu, nije bilo lako, kada igrate protiv momčadi koja može zabiti u svakoj sekundi utakmice, ali uspjeli smo - rekao je oduševljeni Tudor nakon velike pobjede.

Atmosfera je bila čudesna. Huk s tribina nosio je igrače svih 90 minuta.

- Atmosfera? Pa ovo je čudo. Ovaj stadion i ovi navijači. Zaslužili su ovo. Ovo je posebna noć za nas.

Tri poraza u prvih deset utakmica. Takav niz na početku kalendarske godine PSG nije imao od 2010., kad je završio 13. u prvenstvu.

Alexis Sánchez doveo je Marseille u vodstvo u 31. minuti iz penala nakon što je Sergio Ramos na vrhu šesnaesterca srušio Cengiza Ündera. Španjolac se iskupio izjednačujućim golom glavom u prvoj minuti nadoknade prvog dijela, a volejčina Ruslana Malinovskog u 57. minuti donijela je prolazak domaćinima.

Foto: ERIC GAILLARD

Je li to bila najbolja utakmica Marseillea otkad je došao, upitali su ga.

- Ne volim tako uspoređivati stvari, ali odigrali smo jako dobro. Pobjeda je posebno bitna u kontekstu nedavnog poraza od Nice. Igrači mogu biti ponosni, prekrasno... PSG je jako težak protivnik i teško je igrati u pritisku 90 minuta. Ipak, uspjeli smo izbjeći da primimo više od jednog gola u onim trenucima kad padamo. Jako smo se dobro branili - kazao je.

Parižane, ali i francuske novinare iznenadio je postavivši središnjeg veznjaka Valentina Rongiera (28) kao lijevog stopera u formaciji 3-4-2-1.

- On je izrazito inteligentan igrač i može se prilagoditi. Daje dodatnu kvalitetu kad igra s loptom u nogama. Šalili smo se na kraju utakmice i rekao sam mu da bi odsad mogao biti stoper. Moguće je da braniči i veznjaci dijele uloge, vidimo to i po našim stoperima koji uvijek izlaze visoko. Mi tako igramo - poručio je Igor Tudor.

Ždrijeb je bio nemilosrdan. Dok su ostale parove činili drugoligaši protiv drugoligaša, kuglice su Marseille spojile s PSG-om. No, već sada su prešli najtežu prepreku, što znači kako im se otvara put prema trofeju. Marseille je sada favorit za osvajanje Kupa, konstatirao je novinar, na što je hrvatski trener odgovorio:

- Taj koncept favorita ne postoji u nogometu. Mi moramo svaku utakmicu pobijediti. To su usporedbe koje ja ne volim - zaključio je Tudor u svom stilu.

Olympique je do prošlog prvenstvenog kola i domaćeg poraza od Nice imao niz od deset utakmica bez poraza koji je trajao više od tri mjeseca. U debitantskoj sezoni bori se za izravan plasman u Ligu prvaka. PSG bježi osam bodova na vrhu ljestvice 14 kola prije kraja sezone.

Najčitaniji članci