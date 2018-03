'Igra više od Messija i Suareza, a za igru Barcelone je ključan'

Barcelonin trener Ernesto Valverde našao se u brigama nakon ozbiljnije ozljede neizostavnog zadnjeg veznog Sergija Busquetsa.

Španjolski reprezentativac ozlijedio se u srijedu protiv Chelseaja u Ligi prvaka i mnogi Barcini analitičari pitali su se kako će Valverde nadoknaditi takav gubitak.

Pored njega, Barci je u pobjedi 2-0 protiv Athletica falio i Andres Iniesta pa su problemi u veznoj liniji postali vrlo ozbiljni.

Sve to značilo je da će ogroman teret pasti na leđa našeg Ivana Rakitića koji je morao istovremeno organizirati igru te držati ravnotežu momčadi budući da se uz njega u formaciji 4-4-2 našla trojka Paulinho - Dembele - Coutinho.

Nema problema, pa što je za to igrača koji od 228 mogućih Barceloninih odigranih utakmica u zadnje četiri godine ima 204 odigranih u nogama! Više od Messija, Suareza pa i toliko važnog Busquetsa.

Rakitić je tako morao preuzeti ulogu Sergija Busquetsa, a pomoć u balansiranju igre pružao mu je Paulinho. Valverdeov pokus je uspio, Barca je slomila protivnika, Ivan oduševio Španjolce.

Marca hvali njegovu energičnu igru u tzv. roli 'box to box', točnije, opisu posla gdje veznjak mora igrati od svog do protivničkog šesnaesterca u oba pravca.

Naš veznjak se tu kvalitetno snašao, neutralizirao protivničku igru pravovremenim reakcijama i inteligentnim kretnjama i uz to stigao uvijek biti 'čovjek više' u polju, odnosno, jedna od uvijek dostupnih opcija suigračima kada su u posjedu.

Raketa je konstantno bio na lopti što i sugerira podatak da je imao 94 dodira s loptom, najviše od svih na terenu zajedno sa stoperom Samuelom Umtitijem.

Foto: WhoScored.com

Usporedbe radi, njegov partner u veznom redu, Paulinho, ostao je na 34 dodira manje!

Grafički prikaz Ivanovih kretnji otkriva da je doista uskočio u Busquetsove 'kopačke' te pružio strašan obol u novoj pobjedi.

U Barcinoj ključnoj utakmici La Lige protiv Atletica (1-) 4. ožujka, Busquetsov radijus kretanja nije bio toliko bogat kao Raketin jučer.

Foto: WhoScored.com

Čak i u toj utakmici, Rakitić, koji je igrao desnog veznog, imao je više dodira s loptom od Busquetsa (101-75).

Foto: WhoScored.com

U jučerašnjoj utakmici koja je 'blaugranu' približila naslovu, Rakitićeva igra opisana je od neprocjenjive vrijednosti čime se izostanak ključne karike Busquetsa nije uopće osjetio.

Od 46 utakmica pod novim trenerom, Rakitić u samo dvije nije upisao nastup...

📊 | Rakitić has played 203 of the 227 Barça games in the past 4 years, more than Messi, Suárez, and even Busquets.



Out of the 46 games under Valverde, Rakitić has played in 44 of them. [md] pic.twitter.com/0llpfWWoZc