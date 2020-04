Igrač Evertona orgijao u kući, prijeti mu kazna od 100.000 €

Nakon braniča Manchestera Cityja Kylea Walkera engleski nogomet trese afera još jednog 'cov-idiota'. Ovaj put radi se o Moiseu Keanu, napadaču Evertona.

Mladi Kean, kojemu je tek 20 godina, organizirao je kod kuće proslavu usprkos strogim pravilima o karanteni, a sada su procurile fotografije s korona partyja.

Nekoliko modela plesalo je u krilu i trljalo se o muškarce u Keanovom apartmanu, a to je i snimljeno te poslano u privatnu Snapchat grupu.

Sve je trajalo nekoliko sati dok se Kean (20) i njegovi prijatelji nisu zasitili zabave.

O svemu se oglasio i njegov klub Everton koji je razočaran ponašanjem svog igrača.

- Everton je užasnut ovim događajem u kojem je naš prvotimac ignorirao upute države i klupsku politiku vezano za korona virus - rekli su iz kluba, a javio se i izvor blizak Keanu:

- Moise i njegovi prijatelji očito nisu mislili da se pravila odnose na njih. Proslava je bila divlja i trajala do jutarnjih sati. Premijerligaške zvijezde dobivaju ogromne plaće i ne rade, to mora ljutiti ljude koji gube poslove ili im režu mizerne plaće. Zar nogometaši misle da su iznad pravila?

Kean je u Everton stigao prošlo ljeto za 27 milijuna eura uz Juventusa kao ogroman talent. No to nije uopće pokazao. Odigrao je 26 utakmica i nije zabio nijedan gol. A uz to još igra napadača. No ovaj put je je upotrijebio svoje napadačke sposobnosti, ali na pogrešnom terenu. I uz to dobio žuti karton od Evertona...

Inače, u Velikoj Britaniji je više od 150.000 ljudi zaraženo virusom, a preminulo je više od 20.000. No Kean je svejedno mislio da on ima pravo na kršenje propisa jer je on eto nogometaš. Engleski mediji pišu kako će ga Everton kazniti sa 100.000 eura, a mogao bi zbog neodgovornog ponašanja napustiti i klub na ljeto.