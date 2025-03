Igrač Gorice nakon poništenog gola protiv 'Bilih': 'Ništa me više ne iznenađuje u HNL-u'

Hajduk je na Poljudu pobijedio Goricu 2-1. Golove za pobjedu Splićana zabili su Jan Mlakar i golman gostiju Ivan Banić koji je postigoa autogol. Nije riječ o klasičnom golmanskom autogolu jer u ovoj situaciji Banić jednostavno nije imao sreće. Šimun Hrgović pucao je izvana, a golman Gorice bacio se na loptu. Ona se odbila od njegovih leđa u mrežu.

Martin Šlogar u 92. minuti dao je nadu Gorici da može doći do pozitivnog rezultata, no ipak je bilo prekasno. Pobjedom se Hajduk popeo na vrh ljestvice s bodom više od Rijeke. No, osim gola Šlogara, gosti su zabili još dva, ali su im oni poništeni.

Prvi poništeni gol zabio je Merveil Ndockyt i taj je trenutak izazvao puno prašine. Agon Elezi iskoristio je loše odbijenu loptu, povukao je i potom dodao Ndockytu u prostor. Veznjak je zabio kroz noge Ivana Lučića. No, nakon petominutne provjere, sudac Zdenko Lovrić poništio je gol zbog igranja rukom Elezija u početku akcije.

Zbog toga se oglasio i strijelac gola te na društvenim mrežama izrazio nezadovoljstvo suđenjem na Poljudu.

"Ništa me više ne iznenađuje u HNL-u", napisao je Ndockyt.

Pred kraj poluvremena Filip Čuić također je zabio, no njegov gol sudac je poništio zbog zaleđa.