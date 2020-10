Igrač Osijeka objavio fotografiju Torcide pa se ispričao: Nije mi bila namjera ikoga povrijediti

Želim se, ovom prigodom, ispričati navijačima Osijeka, kluba u kojem igram i za čiji ću uspjeh uvijek dati sve od sebe na terenu, ako ih je moja objava povrijedila kao navijače Bijelo-plavih, napisao je Vuković...

<p>Jeste li navijač Hajduka, Dinama, Osijeka ili nekog drugog kluba, u tome je trenutku bilo nebitno. Cijela Hrvatska se u srijedu u ponoć divila veličanstvenoj proslavi 70. rođendana <strong>Torcide</strong>. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Ludilo u Splitu</strong></p><p>Signalne rakete, vatromet i ostala pirotehnička sredstva obasjali su nebo iznad Splita i stvorili slike za povijest. Mario Pašalić je asistirao u remiju svoje Atalante u Ligi prvaka pa požurio kući kako bi stigao točno na spektakl. Brojni sadašnji i bivši igrači Hajduka uživali su prizorima koje je priredila Torcida te im čestitali 70. rođendan, a jedan od njih je i Splićanin <strong>Josip Vuković</strong>, igrač Osijeka koji je nekada nosio dres Hajduka. </p><p>On je na Instagramu objavio fotografiju Torcide, no to Osječanima očito nije baš sjelo pa se Vuković javio priopćenjem i ispričao.</p><p>- Poštovani navijači Osijeka. Kao rođeni Splićanin objavio sam fotografiju Torcide koja je proslavila svoj 70. rođendan. Želim se, ovom prigodom, ispričati navijačima Osijeka, kluba u kojem igram i za čiji ću uspjeh uvijek dati sve od sebe na terenu, ako ih je moja objava povrijedila kao navijače Bijelo-plavih. Nije mi to ni u kojem slučaju bila namjera jer, ponovit ću ono što sam rekao i po dolasku u Gradski vrt. Osijek je ponos Slavonije, veliki klub u hrvatskom nogometu i čast mi je zaigrati u njegovom dresu - rekao je Vuković (28).</p><p>On je u Osijek stigao u rujnu kao slobodan igrač nakon što mu je istekao ugovor s portugalskim Maritimom. Imao je nekoliko ponuda, ali Nenad Bjelica ga je žarko htio i na kraju uspio dovesti u Gradski vrt. Vuković je dijete Hajduka koje na Poljudu nikada nije dobilo pravu priliku.</p><p>Otišao je iz kluba 2015. godine pa se preko Istre, Splita, Viteza i Olimpika probio do Maritima gdje se preporodio. Ovaj put se sjetio Torcide i uživao u veličanstvenoj proslavi rođendana najstarije navijačke skupine u Europi, ali na kraju se odlučio i ispričati.</p>