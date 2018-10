Kupio 27 ulaznica za najbliže pa Pep poslao i njega na tribine

Oleksandr Zinchenko, 21-godišnji igrač Manchester Cityja, kupio je čak 27 ulaznica za utakmicu protiv Šahtara kako bi ga njegovi prijatelji i obitelj mogli vidjeti u akciji protiv bivšeg kluba, ali jednostavno mu nije bilo suđeno... Pep Guardiola je uoči utakmice odlučio da mjesta za njega neće biti niti na klupi.

He spoke at yesterday's press conference, but Oleksandr Zinchenko doesn't even make the bench tonight - after buying 27 tickets for family and friends! 😢 pic.twitter.com/lAjsSLi0sc — City Watch (@City_Watch) 23 October 2018

Mladi Ukrajinac proveo je pet godina u omladinskom pogonu Šahtara, prije nego što je potpisao za ruski FC Ufa te naposljetku 2016. godine i za Manchester City.

Doputovao je zajedno s momčadi u Ukrajinu na utakmicu Lige prvaka protiv Šahtara, čak i odradio press konferenciju s trenerom uoči utakmice, na kojoj je, između ostalog, obećao da neće slaviti potencijalni gol. Zbog svega toga, moglo se zaključiti kako bi Zinchenku 23. listopada mogao biti dan za pamćenje, a onda - šok.

Poor Zinchenko though: does the press conference yesterday. Not even in the matchday 18. Peak. — Lloyd Scragg (@lloyd_scragg) 23 October 2018

Unatoč što je doputovao u Kharkiv, Pep Guardiola odlučio je izostaviti ga s popisa igrača za utakmicu. Teško je uopće zamisliti kako se Zinchenko osjećao kada je čuo ove vijesti.

Trener Cityja naglasio je kako mu je ovo bila iznimno teška odluka.

- Teško mi je bilo donijeti ovakvu odluku, jer znam da su ga prijatelji i obitelj došli gledati.

Pep asked about leaving out Zinchenko: "It s a real tough decision for me to do that because I know his family and friends were here." — Stuart Brennan (@StuBrennanMEN) 23 October 2018

Na poziciji lijevog beka startao je Benjamin Mendy pa mjesta za Zinchenka nije bilo niti na klupi. Prošle sezone je profitirao Mendyjevom ozljedom, zbog čega je odigrao osam utakmica u Premier ligi.

Ove sezone je pak startao tek dva puta te bi mogao požaliti što nije prihvatio ponudu Wolvesa tijekom ljetnog prijelaznog roka.