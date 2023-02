Igrač 's pet utakmica' postao je jedan od najskupljih u povijesti

Nogomet je odavno postao biznis. Vrtlog love u kojem se svatko bori za svoj dio. Klubovi, igrači, menadžeri, nogometne organizacije. Zaboravite priče o nogometu koji se igra zbog navijača. To je već davna prošlost.

Nogomet se komercijalizirao i postao jedan od najplodonosnijih poslova, a vrijednosti igrača otišle su u nebo. Netko odigra pet dobrih utakmica i već vrijedi 50 milijuna eura. Kada je Real Madrid 2001. godine kupio Zinedinea Zidanea za 77 milijuna eura, izazvalo je to opće čuđenje u nogometu. Toliko platiti za jednog igrača, bez obzira na njegovu klasu. No, kada gledamo iz sadašnje perspektive, bio je to sitan novac za jednog od najboljih u povijesti koji ga je isplatio sa svojom magijom.

Zidaneov transfer danas je tek 35. na ljestvici najskupljih u povijesti, a mnogi koji mu ne mogu ni čistiti kopačke su ispred njega. Igrači se više ne prodavaju samo na temelju svojih nogometnih sposobnosti i talenta. Popularnost je počela diktirati cijene na tržištu, a čelnici klubova precjenjivati svoje igrače u namjeri da izvuku što više. I sve je to rezultat ovoga što gledamo danas.

Argentinski veznjak Enzo Fernandez je u posljednjim satima prijelaznog roka otišao u Chelsea za 120 milijuna eura i time postao najskuplji igrač u povijesti Premier lige. Nije to niti Cristiano Ronaldo, jedan od najvećih u povijesti, ni Alan Shearer, najbolji strijelac u povijesti Premier lige, već 'dječak' koji je za svoj već sad bivši klub Benficu odigrao 29 utakmica...

Pa kako je trebao odigrati da postigne takvu cijenu, pitaju se mnogi. No, portugalski klub ovakav enormni iznos može zahvaliti njegovom dobrom nastupu na SP-u i praktički pet dobrih utakmica koje je odigrao. Ovaj mladi veznjak bio je bitan kotačić Argentine na putu do naslova svjetskog prvaka. Ugrabio je i nagradu za najboljeg mladog igrača prvenstva, ispred našeg Joška Gvardiola, po mnogima nepravedno, a u domovini ga vide kao budućeg lidera reprezentacije nakon što se Messi umirovi.

Nakon SP-a se stvorila senzacija oko njega. Čar Mundijala učinila je svoje i lansirala ga u nogometne visine. Pokazao je veliki talent, ali je i popularnost diktirala njegovu cijenu. Fernandezu je tek 21 godina, prije pola godine došao je u Benficu iz River Platea za 12 milijuna eura, no to kratko razdoblje, pogotovo nastup u Katru, podignulo ga je u visine. Kao i njegovu vrijednost koju je Chelsea procijenio na 120 milijuna eura. S tom cifrom postao je peti najskuplji nogometaš u povijesti. Nedodirljiv je Neymar s 220 milijuna eura, iza njega je Kylian Mbappe koga je PSG platio 180. Barcelona je bacila 145 milijuna eura u vjetar za Coutinha, a Atletico Madrid za Joaa Felixa 126.

Novi vlasnik Chelseaja Tedd Boehly očito misli da se novcem osvajaju naslovi pa otkako je stigao u klub, potrošio je više od 500 milijuna eura. I to u svega šest mjeseci. Kada netko ne zna kuda s novcem...

Prije dva tjedna plavci su platili 70 milijuna eura Šahtaru za Mihajla Mudrika. Talentiranog Ukrajinca koji ima veliki potencijal, ali nedokazanog na velikoj sceni. Senzacija je postao na društvenim mrežama nakon što je žonglirao s narančama, teniskom lopticom. Očito Boehlyju dovoljna referenca za iskeširati vreću novca. Toliko ga je žuljalo u džepu pa je u posljednjim satima prijelaznog roka odlučio iskrcati novih 120 milijuna eura.

Pa kada vam netko kaže da se nogomet igra zbog navijača, samo se nasmiješite.

