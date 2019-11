Igrača (17) lacrossea pogodila loptica i 'slomila' mu testise

Američki tinejdžer, 17-godišnji igrač lacrossea, naučio je na teži način čemu služi suspenzor. Tijekom utakmice nije nosio zaštitu, a među noge ga je pogodila loptica u punoj brzini. Iako su liječnici poslije ustanovili 'puknuće' oba testisa, revni se mladić nakon kratkog odmora vratio završiti utakmicu usprkos nezamislivoj boli.

Otišao je kući i trpio, no bol je postajala sve jača, piše Daily Mail. Poslali su ga na hitni prijem bolnice u Massachusettsu gdje su se liječnici odlučili na operaciju. No, dobio je ibuprofen i rekao liječnicima kako mu je bol popustila i molio da se operacija izbjegne . Nasreću, ostavili su ga do jutra na promatranju. Snimke su pokazale hematome i puknuće testisa, što znači da je vanjski sloj kože oštećen, a unutarnji sadržaj je počeo ispadati pa je tinejdžer ipak završio na operacijskom stolu.

Loptica za lacrosse je veličine teniske loptice, ali napravljena je od gume i može dostići brzinu i do 145 km/h. Dodatna otežavajuća okolnost je i što teži oko 145 grama, što je tek 15 grama manje od bilijarske kugle.



Liječnici su nakon operacije rekli kako ovakve ozlijede mogu ostaviti trajne posljedice, no da se nadaju najboljem jer je operacija prošlo dobro.