Igrači Bayerna čitali mučne uvrede pred kamerama: 'Neka svi izgorite u autobusu...'

Mi vidimo trofeje, uspjeh, novac i slavu, život kakav bi svi poželjeli. No, kada spustimo zastor, tu su krv, znoj i suze, težak rad i upornost, kako bi uopće došli do vrha. Imate sve, ali pitanje je koliko imate sebe. Izloženost javnosti, manjak privatnosti i nažalost, susretanje s brojnim uvredama. Život je to nogometnih zvijezda.

Bayern München je pokrenuo suradnju s njemačkim telekom operaterom u projektu 'protiv mržnje na internetu'. Thomas Müller, Leon Goretzka i Leroy Sane sjeli su pred kamere i čitali poruke mržnje s kojim se svakodnevno susreću na društvenim mrežama. Neke od njih toliko gnjusne i mučne...

Svakodnevne prijetnje i psovke

- 'Pljujemo na vas, čudovišta...', 'Da barem svi izgorite u klupskom autobusu', 'Ubijte ovog nigera, 'Vi, ku*vini sinovi' - čitali su igrači Bayerna neke od groznih komentara, koje su pune psovki i prijetnji.

Foto: Angelika Warmuth/REUTERS

Navedenu kampanju pokrenuli su kako bi ukazali na rasizam, isključivost, diskriminaciju, vrijeđanje i širenje mržnje na internetu koje je, nažalost, postalo sve učestalije posljednjih godina.

Najčitaniji članci