Teniski ATP Challenger u Splitu, koji je lani doživio svoj prvijenac, održat će se u travnju na splitskim Firulama, potvrdio je direktor ATP Challengera u Splitu Ismar Moralić.

I ove godine će Splićani uživati u profesionalnome tenisu na Firulama, ATP Challenger vratio je vrhunski tenis u splitski hram "bijelog sporta” prošle godine, kada ga je pandemija koronavirusa "gurnula” na termin potkraj rujna i početak listopada.

- Turnir se vraća u svoj izvorni termin, travanj. Riječ je o izuzetno atraktivnom terminu, jer smo ove godine u terminu od 12. do 18. travnja kada u Europi nema niti jednog drugog turnira osim našeg i onoga u Monte Carlu. To jamči i atraktivna imena koje ne uđu u ždrijeb Monte Carla. To je izuzetno dobro za turnir. Ždrijeb Monte Carla je 64, što znači da svi tenisači koji budu htjeli igrati na europskoj zemlji imaju priliku igrati još samo kod nas. Vjerujem da ćemo vidjeti u Splitu određeni broj igrača iz top 100. Pogotovo uzmemo li u obzir da smo i prošle godine imali jači ždrijeb od nekih turnir iz više kategorije, odnosno službenog kalendara najveće kategorije - kazao je Moralić, koji je kazao kako je prerano govoriti o imenima.

Također, neizvjesno je hoće li na turniru biti dopušten ulaz gledateljima.

- Nažalost postoje stvari na koje niti mi direktori ne možemo utjecati. Tenis se u prvom redu igra zbog publike, kao i svi sportovi. Teniski stadion na kojem igraju dva igrača uz prisutnost suca je nevjerojatno usamljeno sportsko borilište. Vidimo što se zbiva i sada u Australiji, gdje se uvodi lockdown usred turnira. Nadamo se, dva mjeseca je u slučaju ove pandemije jako dug period, da će stvari ispasti najbolje po turnir, publiku i same igrače - zaključio je Moralić. (dk)