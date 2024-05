Igrači Cityja partijali do zore! Jednog izbacili zbog tučnjave, Grealish nije znao za sebe...

Igrači Manchester Cityja specijalizirali su se za osvajanje trofeja, ali i za partije. Četvrti put u nizu osvojili su Premier ligu pa ludo proslavili!

Pivo je teklo u potocima već u svlačionici, a razuzdana zabava nastavila se u jednom grčkom restoranu do rane zore. Kao što je to već postala tradicija, najveseliji je bio Jack Grealish koji je poznat kao najveći partijaner u momčadi.

Premier League - Manchester City v West Ham United | Foto: MOLLY DARLINGTON/REUTERS

On i Rodri napustili su noćni klub u pet ujutro. Grealish je teturao i jedva gledao, a španjolski veznjak ni to nije bio kadar. Vodili su ga za ruku do taksija jer je djelovao kao da ne zna gdje se nalazi. Čari alkohola svladale su i Kevina De Bruynea koji je zaspao u taksiju.

Kako piše Daily Mail, zabava je ranije završila za trećeg golmana Scotta Carsona. Fotografi su ga uhvatili oko četiri sata u noći kako izlazi iz restorana u društvu zaštitara. Navodno su ga izbacili jer se skoro potukao s nepoznatom osobom.

Mateo Kovačić i Joško Gvardiol osvojili su prvi naslov prvaka Engleske i zasluženo to proslavili, ali po izlasku iz restorana su se vješto skrili od fotografa.

Champions League - Group G - Manchester City v BSC Young Boys | Foto: Lee Smith/REUTERS

Slavlje se neće produžiti jer ih u subotu na Wembleyju očekuje finale FA Kupa protiv gradskog rivala Manchester Uniteda. Ako osvoje i taj trofej, slijedi novo slavlje, a onda za neke reprezentativno okupljanje i Europsko prvenstvo u Njemačkoj. Ostali idu na godišnji i mogu partijati do mile volje.