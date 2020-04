Igrači Dinama ipak pristali na smanjenje plaća; stiže Prelec!

Nenad Bjelica u Maksimir bi trebao doći u četvrtak u 10 sati, a dan prije njegova dolaska doznali smo kako su neki igrači Dinama krenuli potpisivati anekse ugovora o smanjenju primanja. Prije su anekse potpisali Horkaš, Franjić, Šutalo, a sad doznajemo kako su potpisali i Marin, Đira, Zagorac, Dilaver, Leovac... Uskoro će potpisati i kapetan Arijan Ademi.

On je vodstvu kluba poručio da praktički mogu smatrati kako je to riješena stvar. Idućih se dana očekuju potpisi i drugih igrača Dinama. Dakle, počela je potpisivati ona iskusnija garda iz prvih 11. Leovac i Dilaver, a na korak od potpisa je i Ademi.

Igrači su, dakle, očito na kraju prihvatili odluku kluba o smanjenju plaća, a klub im je napravio ustupak u pogledu isplate rate koja je trrebala doći na naplatu u ožujku, doznajemo iz krugova bliskih igračima.

Podsjetimo, Dinamo je 24. ožujka donio odluku o smanjenju plaća. Dvije najvažnije odluke bile su:

1. Zaposlenicima koji zarađuju više od 7.500,00 kuna (prosječni dohodak grada Zagreba) isplatit će se taj iznos te razlika do punog iznosa plaće na sljedeći način:



- trećina od razlike između prosječnog dohotka i punog iznosa plaće isplaćuje se redovito

- trećina će se isplatiti u roku od šest mjeseci od datuma odigravanja prve sljedeće službene utakmice GNK Dinamo

- trećina plaće neće se isplatiti trajno

- ova mjera vrijedi do 30. rujna 2020. i stupa na snagu odmah.



2. Igračima i trenerima će se primanja isplaćivati na sljedeći način:



- trećina primanja isplatit će im se u redovnim rokovima

- trećina primanja isplatit će se u roku od šest mjeseci od datuma odigravanja prve sljedeće službene utakmice GNK Dinamo

- trećina primanja neće se isplatiti trajno

- ova mjera vrijedi do 30. rujna 2020. i stupa na snagu odmah.

Cijela radna zajednica osim igrača i trenera prve momčadi odmah je pristala na smanjenja.

Sergej Jakirović i Jerko Leko spominjali su se posljednjih dana kao moguće zamjene Igora Jovićevića na klupi Dinama II, ali prvi favorit je u ovom trenutku doznajemo Ivan Prelec (32). Sadašnji trener Istre 1961 u Dinamu je već radio u mlađim uzrastima od 2014. do 2018. godine. On do kraja želi odraditi posao u Puli, a onda bi se trebao vratiti u Maksimir.