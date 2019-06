Igrači i ja želimo na Poljud, da se ori sa svih strana 'Hrvatska'

Zlatko Dalić Vatrene u utorak izvodi pred svoju varaždinsku publiku. Nakon uspješno odrađene utakmice protiv Walesa u Osijeku, reprezentacija se seli u Varaždin gdje u utorak od 20.45 igra prijateljsku utakmicu s Tunisom.

- Potpuno sam zadovoljan, ne zanima me ljepota, nego tri boda. Ako seciramo igru, onda me malo brine tih zadnjih 15 minuta kad smo primili gol. Imali smo dva gola prednosti, trebali smo završiti utakmicu. To mi nije pasalo, ali sve u svemu sam zadovoljan. Kontrolirali smo utakmicu po teškom vremenu. Prerano smo mislili da je gotovo, a to se ne smije događati, 90 minuta treba biti na maksimumu. Nakon primljenog gola se uvukla nervoza, ali neću gledati pobjedi u zube, najvažnije je da smo slavili - rekao je izbornik Dalić u uvodu konferencije za novinare uoči utakmice s Tunisom.

Izbornik nikoga neće štedjeti, nakon slobodne nedjelje, svi će se reprezentativci u ponedjeljak navečer okupiti u Zagrebu odakle putuju prema baroknom gradu. Prije Walesa, Dalić je priznao da je želio izbjeći ovu utakmicu jer su igrači umorni nakon dugačke sezone, ali zbog strogih Uefinih pravila moraju igrati. U Varaždinu će biti i mladi reprezentativci koje čeka Europsko prvenstvo u Italiji i San Mariju.

- Kompletna ekipa koja je bila u Osijeku putuje u Varaždin, nadam se pobjedi. Atmosfera nakon Walesa je dobra, bilo je pritiska, ali uspjeli smo to odraditi, imati jedno mirno ljeto i spremiti se najbolje to možemo za rujan i za nastavak kvalifikacija. Igrači nakon Tunisa idu za mladu reprezentaciju. Imamo sjajnu reprezentaciju, mogu se nositi s Englezima i Francuzima. Svi bismo htjeli da Hrvatska ide na OI, oni to mogu - rekao je Dalić pa pohvalio igrače koji su protiv Walesa opravdali priliku koju su dobili.

- Oni mogu zamijeniti i biti alternativa. Livaković je kvalitetan cijelu godinu, u nekim nas je situacijama spašavao. Brekalo je igrač budućnosti, može igrati lijevo i desno, a i u obrani ako nam zatreba. Radili smo 7 dana zajedno, kada imamo toliko vremena, bolje izgledamo, atmosfera je bolja i ja mogu bolje procijeniti igrače.

- Benković je također puno pokazao na pripremama, Pašalić je bio dobar iako nije ušao dobro u utakmicu, ali to su igrači s velikim potencijalom. Nadam se da ću do jeseni imati više takvih igrača i da nećemo biti u panici kako zamijeniti nekoga koji nedostaju. ovi igrači donose novu motivaciju, novu... Ima mjesta i kritikama, nije bilo idealno, ali sad nije vrijeme za to.

Ćaleta-Car odgovara za svoje postupke

Glavna tema posljednjih dana je odluka Duje Ćalete-Cara da ne ide na Europsko prvenstvo s mladom reprezentacijom, kako bi odmoran ušao u sezonu.

- Svatko od nas donosi odluke, odgovara za njih i iza njih stoji, tako i Duje. Ja to neću komentirati. Ja ću sve probleme riješiti na svoj način, bez stresa i bez panike - kaže izbornik Dalić koji se nada kako će se iduća domaća utakmica u Hrvatskoj, ona s Mađarskom igrati na Poljudu.

- Volio bih da se igra u Splitu, Hrvatska je reprezentacija svih, ali ne odlučujem ja. Ja i igrači želimo Split, a ako ne, Osijek će nas dočekati široke ruke. Mi se tamo osjećamo lijepo, atmosfera je uvijek sjajna. Naš hotel je dva dana bio okupiran djecom, to je naš uspjeh, naša sreća. To mi zagovaramo i zato želimo igrati u Splitu, Poljud bi bio pun, došli bi iz svih gradova Dalmacije, iz Hercegovine, želim da odjekuje sa svih strana Poljuda 'Hrvatska, Hrvatska'

O Tunisu se ne zna - ništa

O Tunisu, priznaje izbornik, ne zna apsolutno ništa.

- Tunis? Nemam nikakve informacije o njima. Uživat ćemo u nogometu, dati svima šansu. Ne znam ništa o njima. Zašto bih sada govorio gledao sam ih, znam, kada ne znam ništa. Priliku će dobiti svi igrači koji su odradili pripreme.

Prošla je točno godina dana od Svjetskog prvenstva u Rusiji, izbornik se za kraj prisjetio emocija koje su i dalje ogromne.

- Godina dana je prošla od Rusije, nikada to neće proći. Ja se naježim kad god se sjetim. Ove emocije nikada neće proći, pamtit ću to čitav život. Život te učini sretnim i ponosnim. To Hrvatska mora živjeti u tom filmu, to je povijest, ne smijemo bježati od toga, ali kažem - od stare slave se ne živi.

Ulaznice za Tunis mogu se kupiti u utorak od 10 sati pa sve do utakmice na stadionu u Varaždinu. Cijena ulaznice za zapadnu tribinu je 150 kuna, na istok se može za 100 kuna, a na jug za 50. Sav prihod od prodanih ulaznica ide u humanitarne svrhe.